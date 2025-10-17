CANAL RCN
Internacional

Falleció criador de gallos tras ser atacado por uno de sus animales

El video se viralizó y desató una fuerte polémica en torno a las peleas de gallos.

Luto
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
04:42 p. m.
A través de redes sociales se viralizó un impactante video que muestra un trágico incidente ocurrido durante un evento de pelea de gallos, en el que el entrenador fue atacado por uno de estos animales.

¿Qué ocurrió con el dueño de la pelea de los gallos?

El hecho se registró en Perú, la noche del 12 de octubre, y rápidamente se difundió en redes sociales. La víctima fue identificada como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, un reconocido criador y entrenador de gallos en la región.

Según testigos, el ataque no ocurrió dentro del ruedo, sino en el área de preparación de los animales, momentos antes de iniciar una de las peleas.

Diagnóstico sobre el hombre que falleció en la pelea de los gallos

De acuerdo con medios locales, el ave hirió al criador en la entrepierna, provocándole una profunda lesión que comprometió su arteria femoral.

A pesar de recibir atención médica inmediata, la hemorragia fue masiva, lo que agravó rápidamente su estado de salud y terminó causándole la muerte.

El ataque le perforó la arteria femoral y provocó una rápida hemorragia que le costó la vida, aseguró el medio RT en medio.

Debate en redes y acción de las autoridades

El video del momento se volvió viral y generó una fuerte discusión en redes sociales sobre los riesgos y la crueldad asociados a las peleas de gallos.

Por su parte, las autoridades peruanas iniciaron una investigación para determinar las condiciones en las que se desarrollaba el evento y si contaba con los permisos correspondientes.

