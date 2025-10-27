CANAL RCN
Falleció exportero del Real Madrid y la Selección de España: fue clave en el Mundial de Sudáfrica

El fútbol español despide a una leyenda bajo los tres palos: Ochotorena, histórico preparador de porteros, falleció a los 64 años.

José Manuel Ochotorena Iker Casillas
FOTO: Iker Casillas - Instagram

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
10:45 a. m.
El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid, del Valencia CF y de la selección española. Tenía 64 años y su muerte ha generado gran conmoción en clubes y aficionados.

El Valencia CF, donde ejerció como preparador de guardametas en simultánea con la selección de su país, lo recordó como una “leyenda” y una figura esencial en la historia del equipo y del fútbol nacional.

De San Sebastián al Real Madrid: los inicios de un campeón

Nacido en San Sebastián en 1961, Ochotorena se formó en la cantera del Real Madrid y debutó con el primer equipo en 1982. Durante seis temporadas defendió la portería del club blanco, donde conquistó dos Copas de la UEFA, tres Ligas y una Copa de la Liga.

El Real Madrid lo despidió con un emotivo comunicado, describiéndolo como “uno de los porteros históricos” de la institución y recordando su compromiso y profesionalismo durante los años dorados del club.

En 1988, fichó por el Valencia CF, donde alcanzó su madurez deportiva. En su primera temporada logró el Trofeo Zamora, al ser el portero menos goleado de la Primera División.

Además, estableció un récord histórico: fue el guardameta con más partidos consecutivos en LaLiga con el conjunto valencianista (59 encuentros). Su rendimiento lo llevó a ser convocado por La Roja para el Mundial de Italia 1990, consolidándose como una de las figuras más consistentes de su generación.

Referente en la preparación de porteros

Tras retirarse como jugador, Ochotorena inició una exitosa carrera como entrenador de porteros, volviendo al Valencia CF en 2001. También formó parte del cuerpo técnico de Rafa Benítez en el Liverpool entre 2004 y 2007, etapa en la que conquistó la Champions League 2005.

Hasta 2021, Ochotorena compaginó su trabajo en el Valencia con el de preparador de porteros de la selección española absoluta, participando activamente en los mayores logros de 'La Roja': las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010.

