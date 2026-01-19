CANAL RCN
Internacional

Patrimonio de Michael Jackson podría recibir duro golpe: familia pide millonaria suma

De acuerdo con Forbes, el patrimonio de Jackson generó 3.500 millones de dólares después de su muerte en 2009.

Michael Jackson.
Michael Jackson.Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 19 de 2026
09:11 p. m.
A pocos meses de cumplirse 17 años de la muerte de Michael Jackson, su abogado denunció que están pretendiendo una extorsión que podría afectar el patrimonio del ‘Rey del Pop’.

En la historia de la música, Jackson tiene un capítulo. Durante más de dos décadas de carrera, se volvió el artista más referente del planeta y hasta hoy día se mantiene su legado.

¿Quiénes son los Cascio?

Sin embargo, también estuvo implicado en supuestos hechos de abuso, de los que al final fue declarado inocente. Uno de los casos fue el de Frank Cascio.

TMZ reveló que en 2020, Cascio y sus hermanos (Marie – Nicole, Dominic y Eddie) llegaron a un acuerdo. Pero, en 2024, Frank aseguró que estuvo coaccionado, lo cual abrió un nuevo proceso ante la justicia.

Resulta que, de acuerdo con lo mencionado por People, estarían tratando de anular el acuerdo. Es importante recordar que durante años, la familia defendió a Jackson; pero cambió su versión tras el polémico documental Leaving Neverland.

Abogado de Jackson asegura que es una extorsión

El abogado Marty Singer aseguró que ellos quieren extorsionar el patrimonio del ‘Rey del Pop’. La familia pide más de 200 millones de dólares, pero el litigante aseguró que la versión dada por el abogado de ellos es una mentira.

Acorde con lo expuesto por TMZ, el representante de los Cascio aseguró tener un video de ellos narrando cómo fueron los supuestos abusos. Frente a ello, Singer le habría propuesto un acuerdo; no obstante, él lo negó.

“Hablé con un testigo que me acompañaba y confirmó que la declaración es un invento. Simplemente intenta desviar la atención del hecho de que comunicó una demanda de 213 millones de dólares, objeto de nuestra demanda de extorsión, y que fue denunciada ante las autoridades”, afirmó en declaraciones recogidas por TMZ.

