Preocupación: reconocido actor sufrió convulsiones en un reality show

El actor tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro hospitalario. ¿Cuál es su estado de salud?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
12:19 p. m.
El pasado 14 de enero de 2026, en el reality Big Brother Brasil, un reconocido actor presentó una emergencia médica.

Henri Castelli, que tiene 47 años y también se ha destacado como modelo, tuvo una crisis convulsiva, fue atendido de inmediato y trasladado a un centro médico cercano.

Esto se presentó en horas de la mañana, en medio de una prueba que se realiza semana a semana en el reality show.

En el centro clínico en el que estuvo Henri Castelli, se le realizaron varios exámenes de rigor y no se encontró ningún resultado adverso. Por lo tanto, el reconocido actor volvió a las instalaciones de Big Brother Brasil 2026.

Sin embargo, el también modelo brasileño sufrió un segundo episodio de convulsiones y tuvo que ser trasladado nuevamente al hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Henri Castelli, el reconocido actor, tras las convulsiones que sufrió en Big Brother Brasil 2026?

Tadeu Schmidt, el presentador de Big Brother Brasil 2026, reveló que Henri Castelli no continuará en el reality show, pero que su estado de salud es estable.

"Henri está lúcido, pero, debido a la situación, no continuará. Lamentamos su salida, pero entendemos que la salud siempre es más importante que cualquier competición", dijo el presentador.

Asimismo, Tadeu Schmidt indicó que a Henri Castelli se le realizaron unos exámenes médicos antes de ingresar al Big Brother Brasil y que no se evidenció ningún problema de salud.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Henri Castelli tras las convulsiones que sufrió?

Tras lo ocurrido, los seguidores de Henri Castelli le han expresado su apoyo en las redes sociales. Algunos de los mensajes más destacados han sido:

"Fuerza, hermano", "tú eres un vencedor", "pronta recuperación", "eres un campeón" y "que Dios te bendiga".

Henri Castelli es oriundo de São Bernardo do Campo y ha participado en producciones como 'Pecado capital', 'Esplendor' y 'Bang bang'.

 

