Prográmese: estas algunas de las recomendaciones para los conciertos de Bad Bunny en Medellín

No cabe duda de que las próximas presentaciones de Bad Bunny en Medellín corresponden a varios de los conciertos más esperados del año, pues el puertorriqueño se ha consagrado, en la actualidad, como el exponente más importante del género urbano a nivel global.

Pese a que Medellín fue la única ciudad colombiana contemplada para su gira ‘Debí tirar más fotos’, cientos de fanáticos llegarán, de distintas ciudades, a la capital antioqueña para ver uno de los shows más prometedores del 2026.

Recomendaciones para el concierto de Bad Bunny

El “conejo malo” está próximo a llegar al país y con él miles de fanáticos que esperan con gran emoción el show del puertorriqueño. Bajo un formato innovador, el intérprete de ‘Pitorro de coco’ también implementará la famosa casita para sus tres shows en el Atanasio Girardot.

Por esto, creadores digitales, expertos en conciertos, revelaron mayor información sobre algunas de las principales recomendaciones del evento. Pese a la hora de llegada estipulada, se sugiere a los fanáticos llegar con anticipación para evitar congestión del tráfico y lograr la ubicación por medio de la numeración de silletería asignada.

Así mismo, el ingreso al recinto se validará desde Quentro. Por esto, dichas boletas deben ser transferidas de Ticketmaster a esta aplicación con el mismo correo.

El set list del concierto ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify. Allí están las indicaciones de los instantes en que serán lanzados los fuegos pirotécnicos para lograr las mejores fotografías.

Venta de boletas fraudulentas para Bad Bunny en Medellín

Una de las preocupaciones más grandes, por parte de promotoras oficiales del evento, son la venta de boletos falsos para el concierto. Ante la apertura de nuevas localidades, distintas páginas fraudulentas han simulado vender boletos para locaciones como la casita. Sin embargo, esta ubicación no se encuentra ni se encontrará a la venta.