FBI le pone la lupa a la muerte de Jim Irsay, dueño de los Indianápolis Colts

El FBI abrió una investigación para esclarecer la muerte de Jim Irsay, propietario de los Indianápolis Colts, quien falleció a los 65 años en mayo de 2025 en un hotel de Beverly Hills, California.

El empresario, quien fue un nombre importante dentro del mundo de la NFL (National Football League), había hablado abiertamente durante años sobre sus adicciones.

La investigación sobre un médico

The Washington Post reveló que la investigación apunta a un médico famoso de California, presuntamente vinculado al suministro de opioides y tratamientos con ketamina a Irsay. Al parecer, fue el detonante que resultó fulminante.

La ketamina es un producto de corte anestésico utilizado en terapias contra la depresión, pero puede provocar dependencia si no se administra correctamente. Su uso ha sido cuestionado tras varios casos de sobredosis de personalidades reconocidas.

Un portavoz de los Colts le dijo a AFP que la empresa está al tanto de la situación, aunque aclaró que el FBI no se ha comunicado ni ha emitido citaciones judiciales.

¿De qué murió?

Irsay heredó la franquicia de su padre, Robert, y la dirigió durante décadas con un estilo excéntrico. El reporte oficial indicó que la causa de muerte fue un paro cardíaco, con neumonía aguda como factor contribuyente, y no se realizó una autopsia.

Aunque aseguró haber superado sus adicciones en 2002, sufrió una recaída en 2014 que le valió una suspensión de seis partidos por parte de la NFL. En 2022 creó la fundación Kicking the Stigma, enfocada en la recuperación.

Se cree volvió a consumir sustancias en 2023 y sufrió varias sobredosis que se mantuvieron en reserva. Actualmente, los Colts pertenecen a sus tres hijas, incluida Carlie Irsay-Gordon, quien se desempeña como directora ejecutiva del equipo.