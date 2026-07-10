Murió Maricarmen Abascal, símbolo de las protestas por la vivienda en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo de la vivienda donde residió durante siete décadas en Madrid se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional en España, falleció este miércoles, según confirmó el Sindicato de Inquilinas.

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Su caso desencadenó una ola de movilizaciones en distintas ciudades del país en defensa del derecho a la vivienda.

A través de un comunicado, la organización lamentó su muerte y destacó que su historia marcó un punto de inflexión en el debate sobre el acceso a la vivienda. “Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, señaló el sindicato, que calificó a la adulta mayor como un “ejemplo de lucha”.

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Un caso que impulsó movilizaciones masivas

El desalojo de Abascal, ocurrido dos semanas atrás en Madrid, generó indignación en amplios sectores de la sociedad española y se convirtió en un emblema de las denuncias contra el aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.

Tras su expulsión del inmueble donde vivió durante siete décadas, miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades para exigir medidas que mitigaran la crisis habitacional.

El pasado fin de semana, decenas de miles de manifestantes participaron en protestas en Madrid y otras localidades, mientras centenares de personas mantenían una acampada en la céntrica Puerta del Sol para presionar reformas en materia de vivienda.

Disturbios y tensión política por la crisis habitacional

La muerte de Maricarmen se produjo en medio de una creciente tensión social por el problema de la vivienda en España. El lunes 5 de octubre, una multitudinaria manifestación en Barcelona terminó en disturbios y enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía, después de una jornada que transcurrió en gran parte de forma pacífica.

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Durante los incidentes se registraron lanzamientos de objetos contra los agentes y la quema de contenedores de basura en el centro de la ciudad. La protesta formó parte de la ola de movilizaciones surgidas tras el desalojo de Abascal.

La situación también ha tenido repercusiones políticas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció esta semana el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis de la vivienda.