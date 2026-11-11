Ejercicio militar conjunto de Colombia y EE. UU.: 600 uniformados fortalecieron sus capacidades

600 militares colombianos y estadounidenses concluyeron una semana de ejercicios conjuntos en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca, en una ceremonia que marcó el fortalecimiento de la cooperación militar binacional.

La actividad, que inició el pasado 1 de noviembre, combinó formación académica y entrenamiento intensivo en terreno.

¿Qué actividades realizaron?

La ceremonia de clausura contó con la participación del comandante general del Ejército Nacional de Colombia y el general Joseph Hopkins, segundo comandante de la Reserva de Estados Unidos, quien llegó directamente desde el Comando Sur.

También asistió el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, junto con la cúpula militar y policial del país.

Durante la semana de entrenamiento, los uniformados realizaron múltiples ejercicios enfocados en fortalecer las técnicas y tácticas de interoperabilidad entre ambas fuerzas. Entre las actividades destacadas se encuentran la ubicación y destrucción segura de laboratorios de droga, prácticas fundamentales en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Fortalecimiento militar de ambos países

El uso de drones constituyó otro componente esencial del entrenamiento, con énfasis en el reconocimiento de áreas y apoyo en operaciones militares. Los uniformados también practicaron reacciones ante ataques de francotiradores y procedimientos en campos minados.

La formación incluyó además entrenamiento para enfermeros de combate, quienes perfeccionaron sus habilidades para brindar primeros auxilios en condiciones de campo.

Según las autoridades militares, estos ejercicios servirán para la planeación de nuevas actividades y entrenamientos futuros entre los ejércitos de ambas naciones. La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos ha sido constante durante décadas, enfocándose principalmente en la lucha contra el narcotráfico y grupos armados ilegales.

Posterior a la ceremonia de clausura, estaba prevista la llegada del ministro de Defensa para inaugurar un centro de entrenamiento avanzado de ala rotatoria en las instalaciones del fuerte militar, lo que representa una nueva inversión en la modernización de las capacidades militares colombianas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.