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Dimayor emitió nuevo comunicado por el Millonarios vs. Jaguares de este sábado en El Campín

Luego de la cancelación del partido ante Once Caldas, la Dimayor se pronunció sobre el regreso del fútbol profesional al estadio bogotano.

Millonarios vs Jaguares Liga BetPlay (1)
FOTO: IDRD - Grok

Ángel Ballén

octubre 16 de 2026
02:40 p. m.
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El pasado martes 13 de octubre, Millonarios estaba listo para disputar su partido frente a Once Caldas en el estadio El Campín, pero faltando pocos minutos para el pitazo inicial, se determinó que el compromiso no era viable por el mal estado del terreno de juego.

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Tanto ese partido como el juego entre Santa Fe y Jaguares se aplazaron para la próxima semana. Sin embargo, debido al apretado calendario de competencia, se tomó la decisión de adelantar el juego de Millonarios y Jaguares, el cual quedó programado para este sábado 17 de octubre a las 6:00 p.m.

Pese a que los clubes acordaron esta nueva programación, muchos quedaron con las dudas sobre si la cancha ya estaría lista en tan pocos días, o si por el contrario se tendría que presentar una cancelación antes del juego, por lo que la Dimayor se volvió a pronunciar.

¿Qué dijo la Dimayor sobre el Millonarios vs. Jaguares?

A través de un comunicado oficial, el ente organizador del fútbol colombiano confirmó que el juego entre 'Embajadores' y 'Felinos' se llevará a cabo sin contratiempos en el horario establecido previamente, pues el terreno de juego está en mejores condiciones.

La Dimayor acompañó este viernes 16 de octubre a Millonarios FC a una visita de seguimiento a las condiciones del campo de juego del Estadio El Campín. El club capitalino posterior a la visita confirmó que el terreno de juego se encuentra apto para el desarrollo del encuentro.

Cambios en la agenda de conciertos de Bogotá

Todo el caos con el estado de la cancha de El Campín comenzó tras los dos conciertos de BTS en el principal escenario deportivo de la capital, por lo que ahora hay cuestionamientos sobre las próximas presentaciones musicales que incluyen a Karol G, Ryan Castro, Los Tigres del Norte, entre otros.

De entada, se confirmó que el concierto de Fonseca, programado para el próximo 24 de octubre, será trasladado al Vive Claro, tras llegar a un acuerdo entre Sencia, promotores del concierto y el mismo artista, quien reconoció la coyuntura actual.

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