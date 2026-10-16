¿Inesperado? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 16 de octubre de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este 16 de octubre de 2026 en 3.166,660 pesos. Así lo reportó el Banco de la República en su página web oficial.

Sin embargo, sobre las 10:00 de la mañana comenzó a subir paulatinamente y, finalmente, volvió a cerrar con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 16 de octubre de 2026

A la 1:00 de la tarde, la divisa estadounidense cerró exactamente en 3.173,00 pesos.

Es así como, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un incremento de 6,34 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado llegó a los 3.174,769, mientras que la Tasa Representativa del Mercado inició el día en 3.170,46 pesos, alcanzando su nivel más bajo en más de cuatro semanas.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios que ha tenido el dólar?

"El miércoles 14 de octubre, se anunció que los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron un 3,7 % en los últimos 12 meses. Llamó la atención que el precio de la gasolina subió un 9 % en septiembre, lo que causó más de la mitad del aumento en la inflación el mes pasado", planteó Iván Torroledo, COO y cofundador de Littio.

"En línea con lo anterior, los mercados de predicciones también aumentaron su estimación de la probabilidad de que la Reserva Federal aumente sus tasas en su próxima reunión del 27 de octubre. No obstante, el escenario más probable previsto, todavía por un margen amplio, es que el rango se mantenga inalterado entre el 3,75 % y el 4,00 %", añadió.