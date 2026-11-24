Estados Unidos enfrenta una serie de incidentes relacionados con la seguridad informática de sus instituciones. A las recientes filtraciones reportadas en diferentes organismos gubernamentales se suma ahora una brecha que involucra a dos de sus principales entidades de inteligencia: la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI).

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El caso fue revelado por el diario The New York Times, que citó fuentes conocedoras del incidente. Según el reporte, las autoridades detectaron una intrusión que permitió exponer parte de la información que manejaban sus sistemas.

¿Qué información quedó expuesta tras el ataque informático?

La vulneración afectó una red utilizada para buscar y consultar información de inteligencia disponible en fuentes públicas y documentos que no tienen clasificación de seguridad.

Aunque todavía no se conoce con exactitud qué contenidos fueron comprometidos, el periódico señaló que la brecha también habría dejado al descubierto información perteneciente a otras agencias del Gobierno estadounidense.

El informe no precisó cómo consiguieron los responsables ingresar a la red ni cuál fue el método utilizado para concretar la intrusión.

¿Qué respondieron la CIA y la ODNI?

Tras conocerse el reporte, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se pronunció sobre el incidente y aseguró que no se habían presentado interrupciones en sus capacidades críticas ni en sus sistemas clasificados.

La CIA, por su parte, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la información divulgada por el diario estadounidense.

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Por ahora, no se han establecido públicamente los detalles del material que habría quedado expuesto ni el alcance total de la vulneración.

Otros organismos estadounidenses también han sufrido filtraciones

Este episodio se suma a una serie de incidentes tecnológicos y de ciberseguridad que han afectado a distintas dependencias del Gobierno de Estados Unidos.

Entre los casos recientes se encuentra una filtración denunciada en el Departamento de Agricultura. Además, se han conocido dos vulneraciones diferentes en el Buró Federal de Investigaciones (FBI).