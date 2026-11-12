Advierten que cerveza en Colombia podría subir hasta los 5 mil pesos: esta es la razón

El sector del comercio minorista y los hogares de menores ingresos en Colombia enfrentan una nueva alerta económica. De acuerdo con las proyecciones emitidas por la Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom), el proyecto de la denominada Ley de Rescate Económico, radicado recientemente ante el Congreso de la República, desataría un incremento sustancial en el costo final de las bebidas alcohólicas de consumo masivo, particularmente la cerveza.

Según las estimaciones del gremio fundamentadas en cifras de análisis legislativo, los cambios propuestos en el esquema de tributación podrían disparar el precio de una unidad estándar.

Una botella que en la actualidad se comercializa habitualmente por el orden de los $3.500 pesos escalaría de manera drástica, ubicándose en un rango de entre el 49 % y el 60 % de aumento, lo que se traduciría en un precio al público superior a los $5.200 pesos.

Tenderes advierten por fuerte subida de la cerveza

La inquietud de los tenderos no obedece a una simple especulación comercial, sino a un cambio estructural en la manera como el Estado calcula y cobra los impuestos a estas bebidas.

Actualmente, el sistema opera bajo un porcentaje fijo que se aplica sobre el precio al que el fabricante le vende el producto al comerciante minorista; sin embargo, la iniciativa propone desmontar ese modelo para dar paso a un nuevo esquema denominado "impuesto a la producción".

Esta nueva fórmula de tributación deja de funcionar como un cobro único y pasa a dividirse en dos cargas fiscales simultáneas que encarecen el producto desde su origen. Por un lado, se establece un cobro porcentual del 10 % calculado directamente sobre el precio final de venta al público antes de impuestos, y por otro, se suma una tarifa fija de 330 pesos por cada grado de alcohol que contenga una botella estándar de 330 centímetros cúbicos.

Al modificarse la base sobre la cual se liquidan los tributos, las empresas productoras enfrentarán costos fiscales significativamente más altos que tendrán que ser absorbidos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Según los analistas del sector, este sobrecosto se trasladará de manera inevitable desde las plantas cerveceras hasta las estanterías de las tiendas de barrio, impactando de forma directa el precio que finalmente deberá pagar el consumidor en el mostrador.

Desde la perspectiva de Fedecom, la medida representa una amenaza directa para la sostenibilidad del comercio minorista tradicional. Las cifras del gremio indican que el 92 % de la cerveza y el 80 % de las gaseosas se comercializan a través de las tiendas de barrio, espacios comerciales que operan bajo márgenes de utilidad estrechos y dependen de la rotación constante de productos de alta demanda diaria.