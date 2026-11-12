CANAL RCN
Economía

Advierten que cerveza en Colombia podría subir hasta los 5 mil pesos: esta es la razón

Fedecom advierte un fuerte incremento en el precio de la cerveza en tiendas de barrio.

Hinchas viendo a la Selección Colombia cervezas
FOTO: Imagen generada con Inteligencia Artificial

Mateo Alfonso Rey

noviembre 12 de 2026
02:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sector del comercio minorista y los hogares de menores ingresos en Colombia enfrentan una nueva alerta económica. De acuerdo con las proyecciones emitidas por la Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom), el proyecto de la denominada Ley de Rescate Económico, radicado recientemente ante el Congreso de la República, desataría un incremento sustancial en el costo final de las bebidas alcohólicas de consumo masivo, particularmente la cerveza.

Según las estimaciones del gremio fundamentadas en cifras de análisis legislativo, los cambios propuestos en el esquema de tributación podrían disparar el precio de una unidad estándar.

Estos son los servicios y trámites que tendrían un incremento importante en 2027: listado completo
RELACIONADO

Estos son los servicios y trámites que tendrían un incremento importante en 2027: listado completo

Una botella que en la actualidad se comercializa habitualmente por el orden de los $3.500 pesos escalaría de manera drástica, ubicándose en un rango de entre el 49 % y el 60 % de aumento, lo que se traduciría en un precio al público superior a los $5.200 pesos.

Tenderes advierten por fuerte subida de la cerveza

La inquietud de los tenderos no obedece a una simple especulación comercial, sino a un cambio estructural en la manera como el Estado calcula y cobra los impuestos a estas bebidas.

Actualmente, el sistema opera bajo un porcentaje fijo que se aplica sobre el precio al que el fabricante le vende el producto al comerciante minorista; sin embargo, la iniciativa propone desmontar ese modelo para dar paso a un nuevo esquema denominado "impuesto a la producción".

Esta nueva fórmula de tributación deja de funcionar como un cobro único y pasa a dividirse en dos cargas fiscales simultáneas que encarecen el producto desde su origen. Por un lado, se establece un cobro porcentual del 10 % calculado directamente sobre el precio final de venta al público antes de impuestos, y por otro, se suma una tarifa fija de 330 pesos por cada grado de alcohol que contenga una botella estándar de 330 centímetros cúbicos.

Esto es lo que subiría el arriendo en 2027 si el IPC queda en 5% o 6%
RELACIONADO

Esto es lo que subiría el arriendo en 2027 si el IPC queda en 5% o 6%

Al modificarse la base sobre la cual se liquidan los tributos, las empresas productoras enfrentarán costos fiscales significativamente más altos que tendrán que ser absorbidos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Según los analistas del sector, este sobrecosto se trasladará de manera inevitable desde las plantas cerveceras hasta las estanterías de las tiendas de barrio, impactando de forma directa el precio que finalmente deberá pagar el consumidor en el mostrador.

Desde la perspectiva de Fedecom, la medida representa una amenaza directa para la sostenibilidad del comercio minorista tradicional. Las cifras del gremio indican que el 92 % de la cerveza y el 80 % de las gaseosas se comercializan a través de las tiendas de barrio, espacios comerciales que operan bajo márgenes de utilidad estrechos y dependen de la rotación constante de productos de alta demanda diaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Nuevo aumento considerable en el precio del dólar: así cerró hoy 12 de noviembre de 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 12 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Impuesto

Reforma del Estado y nuevos impuestos: las decisiones que marcarán el futuro fiscal del país

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Atento: este fuerte sismo se presentó en el mundo hoy 12 de noviembre de 2026

¿De cuánto fue la magnitud exacta? ¿Qué se ha indicado hasta el momento? Descubra los detalles.

Liga BetPlay

Nuevas cuentas por el 'punto invisible' en la Liga BetPlay tras fallo del TAS contra América de Cali

La fecha 19 de la Liga BetPlay tendrá una nueva emoción tras el fallo del TAS por el caso de Yhormar Hurtado.

Bogotá

¿Cómo avanza la propuesta de militarización de Bogotá? Alcalde Galán respondió

Cuidado personal

Las consecuencias de dormir con maquillaje que podrían afectar la piel

Cine

Festival de Cine de Fusagasugá 2026 (FICFUSA): programación y estrenos