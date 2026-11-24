El precio de los combustibles en el país enfrentaría una nueva escalada si el Congreso aprueba el proyecto de Ley de Rescate Económico radicado por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con las estimaciones técnicas presentadas por Somos Uno, el gremio que agrupa a las estaciones de servicio, el valor del galón de gasolina corriente podría incrementarse hasta $4.906 para 2029, lo que representaría un alza acumulada de hasta el 30,4 % frente a las tarifas vigentes.

El análisis, divulgado por David Jiménez Mejía, vocero nacional de la unión gremial, advierte que las modificaciones tributarias contempladas en la reforma generarían por sí solas un aumento directo de hasta $2.328 por galón en pesos constantes.

Al sumar las proyecciones de ajuste por inflación durante los próximos años, el impacto total en el bolsillo de los conductores oscilaría entre $3.178 y $4.906.

¿Por qué subiría el precio de la gasolina y el diésel en Colombia?

El encarecimiento proyectado responde a tres cambios fiscales clave incluidos en el articulado del proyecto de ley:

Aumento del IVA al ingreso al productor: La tarifa pasaría del actual 5 % al 19 % para la gasolina corriente.

Fin de la exención al alcohol carburante: El etanol mezclado con la gasolina dejaría de estar exento de IVA.

IVA sobre el margen minorista: Las estaciones de servicio pasarían a ser responsables del impuesto sobre las ventas en la comercialización del combustible.

Según los cálculos del sector, estas medidas multiplicarían casi por cuatro el componente de IVA dentro de cada galón, pasando de aproximadamente $603 a $2.387. A este escenario se suman los incrementos graduales previstos en el impuesto nacional al carbono para los años 2027, 2028 y 2029.

El gremio puntualizó que el golpe más fuerte para los consumidores se sentiría a partir del 1 de enero de 2028, fecha en la que entrarían en vigor simultáneamente estas disposiciones.

Proyecciones para el precio del galón de diésel (ACPM)

En el caso del diésel (ACPM), la iniciativa legislativa plantea un tratamiento diferencial al excluir del IVA el ingreso al productor, una decisión con la que el Ejecutivo busca mitigar el impacto sobre el transporte de carga y contener presiones inflacionarias en la cadena de alimentos.

No obstante, Somos Uno estima que el efecto directo de los ajustes tributarios —principalmente por el impuesto al carbono— elevaría el galón de ACPM hasta $341 en pesos constantes. Al incorporar las variaciones por inflación hacia 2029, el incremento acumulado frente al precio actual se ubicaría en un rango de entre $982 y $1.992 por galón.