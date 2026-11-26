Un ciudadano colombiano fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal de Donetsk, territorio del este de Ucrania bajo control de Moscú, luego de ser declarado culpable de combatir como mercenario en las filas del Ejército ucraniano y de atentar contra la vida de militares rusos.

Condenan a colombiano en Rusia

La decisión fue anunciada este jueves 26 de noviembre por la Fiscalía rusa, que identificó al condenado como Cristian Morales Mendoza, de 33 años.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades rusas, el colombiano llegó a Ucrania en julio de 2025 y posteriormente firmó un contrato para incorporarse a la 60.ª Brigada Mecanizada del Ejército de ese país.

Sin embargo, en octubre del mismo año fue capturado en la región de Donetsk, donde permaneció bajo custodia de las autoridades.

Tras el proceso judicial, el tribunal determinó imponerle una pena de dos décadas de prisión por los delitos que le fueron atribuidos.

Colombianos en la guerra entre Rusia y Ucrania

El caso vuelve a poner sobre la mesa la participación de ciudadanos colombianos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que comenzó a gran escala en febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su ofensiva militar contra territorio ucraniano.

Desde entonces, ambos países han recurrido a combatientes extranjeros para reforzar sus filas, entre ellos numerosos exmilitares colombianos, cuya experiencia en el conflicto armado interno los ha convertido en perfiles buscados para este tipo de operaciones.

Las cifras sobre la participación de colombianos en esta guerra también generan preocupación. El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que alrededor de 250 connacionales habían muerto en el conflicto y que cerca de un millar permanecían desaparecidos.

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Según el balance de la Cancillería, 162 colombianos fallecieron y 666 fueron reportados como desaparecidos mientras combatían del lado ucraniano. Por su parte, en las filas rusas se registraron 94 colombianos muertos y 297 desaparecidos.

La situación también ha llamado la atención de organismos internacionales. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, al menos 10.000 colombianos estarían combatiendo en el extranjero, atraídos en muchos casos por ofertas de salarios elevados y promesas de seguridad que no siempre se cumplen.