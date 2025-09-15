CANAL RCN
Internacional

A 72 horas de que termine el plazo para la venta de TikTok, funcionarios de China y Estados Unidos se reúnen

Tras la segunda jornada de reuniones, la delegación norteamericana informó que están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y AFP
Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
08:44 a. m.
Delegaciones de China y Estados Unidos entablaron negociaciones comerciales el domingo para mejorar sus relaciones tensas, a 72 horas de que venza el plazo de 90 días otorgado por el presidente Donald Trump para que ByteDance venda TikTok a una compañía norteamericana por motivos de “seguridad nacional”.

Al Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en Madrid, llegaron los negociadores de ambos países, dirigidos del lado estadounidense por el secretario del Tesoro Scott Bessent y del lado chino por el viceprimer ministro He Lifeng.

En las reuniones, que se extenderán hasta el miércoles 17 de septiembre, está previsto que se aborde la guerra arancelaria, que llevó a ambos países a pactar una reducción cuando alcanzaron las tres cifras, y la venta de TikTok, cuyo plazo vence ese mismo día.

Acuerdo “está muy cerca” de ser alcanzado, según la delegación norteamericana:

El lunes en la tarde, tras un segundo día de negociaciones, el secretario de Tesoro estadounidense dijo a la prensa que "sobre el acuerdo de TikTok, estamos muy cerca de resolver el problema".

E insinuó que, incluso, si no llegaran "a un acuerdo sobre TikTok, no afectaría la relación general entre los dos países, que es buena".

Sin embargo, en un último pronunciamiento, anunció: "Tenemos un marco para un acuerdo de TikTok", que será cerrado el viernes en una llamada entre el presidente chino y su homólogo en Washington.

Trump confirmó la noticia a través de su red Truth Social:

Las declaraciones de Bessent fueron confirmadas el lunes por el presidente de los Estadios Unidos, Donald Trump. En su cuenta de la red Truth Social, el mandatario celebró el desarrolló de las conversaciones e informó:

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla. Concluirá pronto. También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar ¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi el viernes ¡La relación sigue siendo muy sólida!”.

