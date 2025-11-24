Dolor: reconocido actor confirmó la muerte de su hermano

Uno de los actores más reconocidos de México se encuentra de luto debido a que su hermano falleció tras quedar herido en un accidente.

Se trata de Amedee Gerardo Ligarde, que artísticamente es conocido como Sebastián Ligarde, es oriundo de Puebla de Zaragoza, tiene 71 años y ha actuado en producciones icónicas como 'Pecados ajenos', 'Primer amor', 'María la del barrio', 'Entre la vida y la muerte', 'Quinceañera' y 'En carne propia'.

El actor, mediante un desgarrador mensaje de Instagram, fue el que confirmó la pérdida y le agradeció a sus seguidores por el acompañamiento que le han brindado en este difícil momento de su vida.

Así fue como Sebastián Ligarde, el reconocido actor de México, confirmó la muerte de su hermano

Sebastián Ligarde informó que su hermano sufrió un trágico accidente el 12 de noviembre y que, a pesar de que estuvo bajo un riguroso tratamiento médico, murió el pasado 17 de noviembre de 2025.

"Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de noviembre y fue recibido en brazos de nuestro papi el 17 de noviembre. Les pedimos que por favor respeten la pérdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma", comenzó escribiendo el reconocido actor.

"Pudo dar el regalo de vida a seis pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido. 11/18/1961-11/17/2025", concluyó.

Los seguidores de Sebastián Ligarde, el reconocido actor de México, se han solidarizado con su pérdida

Tras el sentido mensaje de Sebastián Ligarde, sus seguidores le han deseado mucha fortaleza y le han hecho saber que su hermano siempre será un ángel que estará custodiándolo.

"Lo lamento tanto", "qué dolor tan inmenso", "un abrazo fuerte para ti y toda tu familia", "te mando mi pésame", "muchas bendiciones", "él seguirá vivo por su noble acción", "lo recuerdo mucho", "que en paz descanse" y "pronta resignación", han sido algunos de los mensajes expresados.