México investiga posible presencia de narcotraficantes en la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno de México abrió una investigación para determinar si integrantes de organizaciones criminales de ese país estarían participando en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que en redes sociales circularan videos que mostrarían a presuntos sicarios mexicanos vinculados al conflicto.

La información fue confirmada este jueves por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien señaló que las autoridades buscan establecer, en primer lugar, si las imágenes difundidas son auténticas y, posteriormente, cómo habrían llegado ciudadanos mexicanos, eventualmente relacionados con grupos delictivos, a un escenario de guerra en Europa.

“Se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no”, afirmó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

Video menciona a grupos criminales mexicanos

Una de las grabaciones que llamó la atención de las autoridades muestra a varios hombres armados en una zona boscosa. En las imágenes, los individuos realizan consignas relacionadas con organizaciones criminales mexicanas.

En particular, uno de los hombres menciona a ‘La Chapiza’, nombre con el que se identifica a una de las facciones del Cártel de Sinaloa asociada con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. También hace referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En otro momento del video se escucha la expresión “Slava Ukraini”, que significa “Gloria a Ucrania”, una consigna ampliamente utilizada en ese país.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la identidad de los hombres que aparecen en las imágenes, ni tampoco que pertenezcan realmente a alguna organización criminal mexicana.

La presidenta mexicana señaló que una de las hipótesis que se analiza es que personas con antecedentes o vínculos con organizaciones criminales hayan sido incorporadas al conflicto mediante empresas privadas que operan en escenarios bélicos o incluso a través de algún ejército.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército”, planteó Sheinbaum.

La investigación busca establecer, además de la autenticidad del material audiovisual, las circunstancias bajo las cuales ciudadanos mexicanos podrían estar participando en la guerra y si existe algún vínculo directo con organizaciones del narcotráfico.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG son considerados entre las organizaciones criminales con mayor poder e influencia en México, con presencia en distintas regiones del país y actividades relacionadas principalmente con el tráfico de drogas.