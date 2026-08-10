Juez denegó la solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario a Cilia Flores

La justicia en Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran desde enero de 2026 respondiendo por un proceso relacionado con presunto narcotráfico y tráfico de armas.

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De acuerdo con un documento judicial conocido este jueves 8 de octubre, los fiscales sostienen que varias personas detenidas en Venezuela fueron sometidas a graves abusos físicos y psicológicos. Entre los métodos señalados se mencionan descargas eléctricas, golpizas y simulacros de ahogamiento.

Nuevos cargos contra Maduro y Flores

La acusación sostiene que estas acciones habrían buscado intimidar, castigar y silenciar a opositores políticos, así como mantener el poder de quienes integraban la supuesta conspiración. Los fiscales también exponen casos en los que las víctimas habrían sido secuestradas.

El expediente recoge distintos episodios ocurridos durante las detenciones. Uno de ellos estaría relacionado con un oficial arrestado en 2013, a quien Maduro habría considerado sospechoso de preparar un golpe de Estado. Según los fiscales, después de ser trasladado a dependencias de inteligencia militar, habría recibido golpes y descargas eléctricas en varias ocasiones.

Otro hecho se dio en el marco de las protestas contra el régimen en 2014. El ente acusador asegura que la tortura habría sido utilizada como mecanismo para generar temor entre los opositores.

¿Cuándo será el juicio?

Sumado a ello, aparecen referencias a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Uno de ellos habría sido arrestado en 2022 y golpeado, además de sufrir descargas eléctricas en los genitales, mientras que otro, detenido en 2025, habría sido agredido durante un par de días.

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Maduro y Flores fueron capturados durante una operación militar estadounidense efectuada en Venezuela el pasado sábado 3 de enero y posteriormente los llevaron a una prisión en Brooklyn.

El juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2027. La defensa de Maduro ha cuestionado la legalidad del proceso y ha argumentado que tendría inmunidad por haber sido jefe de Estado extranjero, planteamiento que fue rechazado por la Fiscalía, dado que Estados Unidos no lo reconoce así.

Mientras tanto, la defensa de Flores solicitó el arresto domiciliario mientras espera el juicio por motivos de salud relacionados con problemas cardíacos.

Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein denegó esta posibilidad, la que también incluía la libertad bajo fianza. El togado consideró que hay riesgo de fuga por causa de su acceso a grandes sumas de dinero y contactos en el exterior.