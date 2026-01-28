CANAL RCN
WestCol sorprendió a Luisa Castro con un lujoso regalo: fueron captados en video en romance

WestCol y Luisa Castro están más unidos que nunca: la millonaria cifra detrás del regalo a la creadora de contenido.

Foto: AFP-IG Luisa Castro

Noticias RCN

enero 28 de 2026
09:14 p. m.
Tras su ruptura con Aida Victoria Merlano, el reconocido streamer antioqueño WestCol parece haber encontrado nuevamente el amor junto a la creadora de contenido Luisa Castro.

Aunque los rumores circulaban desde finales del 2025, una serie de evidencias recientes y un regalo lujoso habrían confirmado la unión sentimental.

Los hechos se hicieron públicos este miércoles 28 de enero, luego de que se filtraran videos de la pareja en una escapada romántica en Guatapé, Antioquia.

En las imágenes, captadas por transeúntes y seguidores, se observó a los influenciadores compartiendo besos al lado de amigos como en la emblemática Piedra del Peñol.

Estas muestras de afecto se suman a su reciente aparición conjunta en el concierto de Bad Bunny, donde no ocultaron su cercanía ante los asistentes.

El exclusivo regalo que le dio Westcol a Luisa Castro

Uno de los detalles que más generó conversación en las plataformas digitales fue el ostentoso obsequio que WestCol le habría entregado a la modelo.

Se trata de un reloj Cartier Santos Rosado incrustado con diamantes, una pieza de alta relojería cuyo valor en el mercado internacional oscila entre los 12.800 y los 22.600 euros, aproximadamente entre 55 y 98 millones de pesos colombianos.

Este regalo fue interpretado por los expertos en farándula como la prueba reina de que la relación trascendió más de la amistad. La elección de una marca tan prestigiosa como Cartier no solo demuestra el poder adquisitivo del creador de contenido, sino que marca un precedente en su historial de detalles tras cerrar su capítulo con Merlano.

Los seguidores de Castro han inundado las redes comparando este gesto con las atenciones que recibía en sus relaciones pasadas, elevando la tendencia a nivel nacional.

La historia entre ambos comenzó a gestarse meses atrás, específicamente durante un viaje a Las Vegas previo a la gala de los Latin Grammy.

En aquel momento, la invitación de WestCol a Luisa Castro fue vista como un encuentro cordial entre colegas. No obstante, la frecuencia de sus salidas y viajes posteriores empezó a alimentar las sospechas de un noviazgo que ambos negaron en repetidas ocasiones ante las cámaras.

Mientras Luisa Castro continúa consolidando su carrera como modelo y generadora de contenido, WestCol reafirma su posición como el streamer más influyente del país, ahora con una vida sentimental que acapara todos los titulares de la prensa rosa.

