Gremios de EE. UU. expresaron su preocupación por la tributaria: ¿qué dice la carta que enviaron?

La reforma tributaria avanza en el Congreso y en su curso ha sido modificada con la eliminación y agregación de artículos. Recientemente, uno de los puntos más discutidos del proyecto se cayó: grabar a las pensiones ya no será una posibilidad. Las reacciones a los cambios no se dieron a esperar por parte de los gremios en Estados Unidos, que ya habían expresado su preocupación por el documento.

Los sectores de la industria química y manufactura, de computadores y comunicaciones y tecnología de la información, se pronunciaron al respecto a través de un comunicado dirigido a las secretarias del Tesoro y del Comercio, y que llegó hasta el embajador de Colombia en EE. UU., Luis Gilberto Murillo. Dentro de estos estaba The App Association, American Chemistry Council, Coalition of Services Industries, Computer & Communications Industry Association, Express Association Of America, Information Technology Industry Council y otros.

En el texto se lee: “queremos expresar nuestra gran preocupación por la reciente tributaria en Colombia, en la que se establecen nuevos requisitos para las empresas estadounidenses que realicen inversiones y exportaciones a Colombia”.

Por lo que puede interpretarse del documento, escrito en inglés, los sectores habrían sugerido que el impacto en las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos tendría un efecto para ambas naciones, y de varias maneras. “La imposición de nuevos impuestos a las empresas estadounidenses que vendan bienes a Colombia anularía el trato de exención de aranceles otorgado a las exportaciones estadounidenses a Colombia”.

Nuevo frente para la tributaria.



Asociaciones de industria norteamericanas solicitan a secretarias del Tesoro y Comercio Exterior que se involucren directamente en la discusión de la reforma en Colombia y piden se suspenda aprobación mientras se habla con las compañías afectadas pic.twitter.com/p96yIsB5mZ — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) October 25, 2022

En el documento también se hace referencia al impuesto sobre los servicios digitales, que se aplicarían a los proveedores no colombianos e implica una retención del 10% y el cargo de 5% sobre los ingresos brutos. Frente a esto, los sectores compararon dicha decisión con medidas que se han impuesto en Francia y Reino Unido, que calificaron como “discriminatorios para las empresas estadounidenses, incoherentes con los principios establecidos de la fiscalidad internacional y gravosos para el comercio de su país”.

Para concluir, la postura de estas organizaciones fue clara: pidieron a quienes les corresponda, “se pongan en contacto con sus homólogos colombianos para asegurarse de que la medida final no se apruebe en su forma actual”.

Lea también: Gremios piden que plataformas de comercio electrónico sean incluidas en la tributaria