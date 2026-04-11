Guerra en Oriente Medio podría generar escasez de combustible en aeropuertos de Europa

La Unión Europea se enfrenta a una inminente "escasez sistémica" de queroseno si el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz no se normaliza en un plazo máximo de tres semanas.

Así lo advirtió la asociación ACI Europe, que representa a unos 600 aeropuertos en medio centenar de países, mediante una carta enviada a la Comisión Europea.

Según el lobby aeroportuario, el suministro de combustible aeronáutico en el bloque comunitario corre un riesgo crítico "si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera estable y significativa" en el corto plazo, tras el bloqueo de esta vía por la que transita el 20% de los hidrocarburos del mundo.

El precio de queroseno está por las nubes

El origen de esta crisis energética se remonta al pasado 28 de febrero, cuando estalló un conflicto en Oriente Medio derivado de bombardeos de Israel y los EE. UU. contra Irán.

Como respuesta, Teherán interrumpió la navegación en el estrecho, provocando que el precio del queroseno se dispare incluso por encima del valor del crudo.

Aunque desde la noche del martes 7 de abril rige un frágil cese al fuego, las consecuencias económicas ya son globales: aerolíneas de todos los continentes han comenzado a suspender vuelos y a elevar sus tarifas, justificando estas medidas en la falta de rentabilidad y motivos de seguridad.

Europa permanece atenta a la situación en el estrecho de Ormuz

Ante este panorama, la asociación exige un "seguimiento urgente de la disponibilidad y del suministro" para los próximos seis meses con el fin de mitigar el impacto en la conectividad aérea.

La advertencia, revelada inicialmente por el Financial Times, señala que la viabilidad del transporte aéreo en Europa depende directamente de que el flujo de gas, petróleo y combustibles por el estrecho de Ormuz se restablezca de forma definitiva, evitando que la actual volatilidad de precios se transforme en un desabastecimiento total de las reservas de combustible para aeronaves en el Viejo Continente.