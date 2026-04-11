CANAL RCN
Internacional

Guerra en Oriente Medio podría generar escasez de combustible en aeropuertos de Europa

La asociación de aeropuertos de Europa advirtió que, de no reestablecerse el tránsito por el estrecho de Ormuz en las siguiente tres semanas, podrían enfrentar una crisis.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

abril 11 de 2026
09:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Unión Europea se enfrenta a una inminente "escasez sistémica" de queroseno si el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz no se normaliza en un plazo máximo de tres semanas.

Así lo advirtió la asociación ACI Europe, que representa a unos 600 aeropuertos en medio centenar de países, mediante una carta enviada a la Comisión Europea.

Según el lobby aeroportuario, el suministro de combustible aeronáutico en el bloque comunitario corre un riesgo crítico "si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera estable y significativa" en el corto plazo, tras el bloqueo de esta vía por la que transita el 20% de los hidrocarburos del mundo.

Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”
RELACIONADO

Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”

El precio de queroseno está por las nubes

El origen de esta crisis energética se remonta al pasado 28 de febrero, cuando estalló un conflicto en Oriente Medio derivado de bombardeos de Israel y los EE. UU. contra Irán.

Como respuesta, Teherán interrumpió la navegación en el estrecho, provocando que el precio del queroseno se dispare incluso por encima del valor del crudo.

Aunque desde la noche del martes 7 de abril rige un frágil cese al fuego, las consecuencias económicas ya son globales: aerolíneas de todos los continentes han comenzado a suspender vuelos y a elevar sus tarifas, justificando estas medidas en la falta de rentabilidad y motivos de seguridad.

Cese al fuego entre Estados Unidos e Irán: embarcaciones ya empezaron a cruzar el estrecho de Ormuz
RELACIONADO

Cese al fuego entre Estados Unidos e Irán: embarcaciones ya empezaron a cruzar el estrecho de Ormuz

Europa permanece atenta a la situación en el estrecho de Ormuz

Ante este panorama, la asociación exige un "seguimiento urgente de la disponibilidad y del suministro" para los próximos seis meses con el fin de mitigar el impacto en la conectividad aérea.

La advertencia, revelada inicialmente por el Financial Times, señala que la viabilidad del transporte aéreo en Europa depende directamente de que el flujo de gas, petróleo y combustibles por el estrecho de Ormuz se restablezca de forma definitiva, evitando que la actual volatilidad de precios se transforme en un desabastecimiento total de las reservas de combustible para aeronaves en el Viejo Continente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nasa

De Apolo 11 a Artemis II: el hito de una nueva era espacial respaldada por la tecnología

Nueva York

Hombre fue abatido tras atacar con machete a tres personas en el metro de Nueva York

Nasa

Artemis II: todo sobre el histórico viaje a la Luna en la cápsula Orión

Otras Noticias

Antioquia

INPEC apartará del cargo a 11 funcionarios por escándalo de fiesta en cárcel de Itagüí

El INPEC informó que los funcionarios apartados se encontraban de servicio durante la parranda y no cumplieron con sus funciones de control.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: se conoció el número y el signo ganador hoy 11 de abril de 2026

Las balotas ya revelaron el veredicto tras el sorteo del Super Astro Luna de este 8 de abril. Descubra aquí el resultado exacto.

Viral

Revelaron supuesto novio de Lina Tejeiro y surgieron rumores de embarazo

EPS

Cruz Verde no renovará contrato con EPS Sanitas para la entrega de medicamentos

Argentina

Futbolista profesional fue detenido por bromear con llevar una bomba en un avión: video