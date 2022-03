El colombiano que vive en Ucrania y agradeció la invasión de Rusia

Las imágenes por estos días dicen mucho. Dolor, desasosiego, temor y desesperanza. El pueblo ucraniano se encuentra bajo el temor de perder su vida en medio de la invasión rusa. Salir de- Ucrania o quedarse luchando, esa es la premisa.

Muchas han sido las críticas ha esta decisión que tomó el primer mandatario de Rusia, Vladimir Putin, quien no tuvo piedad a la hora de decir que iría con todas las fuerzas de su ejército para invadir Ucrania, lo que ha generado el rechazo de varios sectores del mundo, cerrándoles las puertas de manera categórica.

Colombiano aprueba invasión rusa

Sin embargo, ese no es el pensamiento del colombiano Luis Hernando Muñoz, quien parece más ucraniano, puesto que lleva 36 años viviendo Donestk. Sus declaraciones sorprendieron: ¡está de acuerdo con la invasión rusa!

La razón por la que Muñoz aplaude que Rusia decidiera poner control sobre Ucrania se debe a que hay grupos que llevan varios años hostigando a aquellos que se han declarado deparatistas.

“Se siente zozobra. La milicia local ha tratado de sacar a las bandas paramilitares que nos tienen asediados desde hace ocho años, pero aún no se consigue. Todo el día he escuchado fuertes explosiones. Alguien me llamó y me dijo que la más cercana explotó a cinco kilómetros cerca de mi casa. Eso lo pone a uno un poco nervioso. Llevamos sin agua casi 10 días, tres cuartas partes de la ciudad", dijo en entrevista con Blu Radio.

Además, el colombiano aseguró que hay personas que están manejando información para hacer quedar mal a Putin y se definió abiertamente como “prorruso”.

“Están desinformados por la narrativa de la Casa Blanca. Yo sí soy prorruso, ¿por qué? Porque llevo ocho años sufriendo esta guerra aquí. No se imaginan, no deseo que nadie se lo imagine, aunque en Colombia hay muchas localidades que sufrieron durante 52 años la guerra que parece no tener fin. Nosotros en ocho años tuvimos la desgracia de retroceder en el tiempo, porque la economía colapsó. Mi sobrino fue asesinado por una bomba. Hubo más de 200 menores de edad asesinados, de qué estamos hablando que en Ucrania están matando civiles, son los mismos paramilitares y el presidente Zelensky acaba de darles 52.000 fusiles a la gente en la calle ya liberar prisioneros que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Finalmente, Muñoz aseguró que la decisión de Vladimir Putin no es matar a civiles. “Eso no lo está haciendo Putin. Él está solamente acabando objetivos militares. Eso es desinformación. He visto 20 fakes que salen cada día. Eso no es una invasión, es una operación militar especial".

