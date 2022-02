Relato de estudiante colombiano en Rusia sobre situación de tensión en frontera con Ucrania

Europa y el mundo están atentos a la máxima tensión que se vive en Ucrania por el ataque militar ruso, el cual amenaza con la seguridad de varios países en materia de infraestructura y población civil.

Así en el marco de este enfrentamiento, Noticias RCN habló con Daniel Felipe Plazas, un estudiante colombiano residente en Rostov, Rusia, quien desde este punto cercano a la zona del conflicto habló sobre la situación y el momento de tensión que se vive en el Este de Europa.

“Para que se hagan una idea, desde donde estoy, en carro o transporte público se puede llegar en menos de tres horas a Donetsk, que es una de las zonas en disputa actualmente… la cercanía no solamente en lo fronterizo, sino en el contacto Rusia y Ucrania es constante y de todos los días”, dijo.

Asimismo, el joven colombiano aseguró que, por ahora, en Rusia no hay una alarma de guerra inminente, pero sí hay tensión y preocupación tras el ataque de las últimas horas.

“Acá en Rusia se vive el día a día común y corriente, pero los medios y las redes sociales son las que le meten el miedo a uno y con razón porque la situación es muy tensionante, aunque no se ven alarmas y no hay restricciones, en Rusia cerraron los aeropuertos por precauciones, pero sí me han contado amigos que viven en Ucrania que el susto fue grande”, precisó.

Entre tanto, Daniel Felipe contó la situación de sus compañeros ucranianos, quienes aseguraron que ‘ya era el momento de que estallara la situación’.

“Los de Donetsk, que son nativos de allí, no les sorprende tanto la situación porque es una tensión que lleva ocho años, desde que los lideres de esta región anunciaron que se querían separar… Escucho comentario como de que ya tenía que estallar esto para que se acabe. Están inconformes con esto. Rostov está recibiendo a todos los damnificados que están enviando”, finalizó.