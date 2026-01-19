Desgarrador relato de sobreviviente del trágico accidente en España: “Había sangre y cosas desagradables”

España se encuentra de luto por el aparatoso accidente de dos trenes por la región de Córdoba. El siniestro se dio en la tarde/noche del domingo 18 de enero.

El tren 6189 de Iryo salió de Málaga y tenía como destino Madrid, la capital. Sin embargo, sobre las 7:45 p.m., los últimos vagones se descarrilaron y terminaron chocando con un tren de Alvia, el cual venía de Madrid e iba a llegar a Huelva.

Saldo de muertos llegó a 40: sigue la búsqueda

Las imágenes son estremecedoras y le han dado la vuelta al mundo. Los trenes quedaron destruidos e incluso hubo vagones que cayeron por un agujero. Hasta el momento, el saldo de muertos es de 40, según informó Juan Manuel Moreno, presidente de la región de Andalucía.

Aunque, con el paso de las horas, el número podría aumentar. De igual forma, la cantidad de lesionados es extensa. El primer tren transportaba a 300 pasajeros, mientras que el segundo tenía 184.

De acuerdo con las autoridades, el accidente es uno de los peores en la historia ferroviaria de Europa. Uno de los más trágicos se presentó el 24 de julio de 2013, cuando 79 personas murieron por un tren que se descarriló cerca de Santiago de Compostela.

Así vivió una mujer la tragedia

En diálogo con Reuters, los sobrevivientes de la tragedia contaron cómo lo vivieron. Ana García, de 26 años, está siendo atendida en el hospital. “El tren empezó a ir muy rápido, a moverse mucho y a inclinarse y chirriar. Creo que se quedó a medio camino de volcar y de pronto todo se puso a oscuras. Había chillidos, sangre y cosas muy desagradables de ver”, contó.

“Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Yo tuve suerte, pero mi hermana no y está en la UCI. Yo pensé: 'Hasta aquí'. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo. Sólo chillidos”, señaló al mencionar que su familiar está embarazada, pero pudo ser rescatada.