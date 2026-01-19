¿Qué provocó el trágico accidente de trenes en España? Autoridades investigan

La tragedia ferroviaria en España sigue agravándose. Esto, luego de que las autoridades confirmaran un balance preliminar de al menos 39 fallecidos.

Según informó el Ministerio del Interior, la cifra de muertos se incrementó en las primeras horas de este 19 de enero.

Los equipos de rescate esperan que el uso de grúas de gran tamaño permita acceder a los vagones más afectados, lo que podría revelar la presencia de más cuerpos atrapados entre los restos.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, explicó que las labores se concentrarán en levantar los primeros vagones del tren Alvia, el más golpeado por el impacto.

“Previsiblemente, cuando se levante podremos encontrar más personas fallecidas”, advirtió, anticipando que el balance de víctimas podría seguir en ascenso.

Además de las muertes confirmadas, el siniestro dejó más de 120 personas heridas. Hasta el momento, se sabe que 48 permanecen hospitalizadas, de las cuales 12 se encontraban en unidades de cuidados intensivos, de acuerdo con los servicios de emergencia.

Así fue el trágico accidente

El accidente ocurrió a las 19:45 hora local, cerca de Adamuz, a unos 200 kilómetros al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con cerca de 300 pasajeros, descarriló y fue impactado por un tren de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva con 184 personas a bordo.

Las primeras pesquisas indican que los últimos vagones del Iryo se salieron de la vía y quedaron cruzados, provocando la colisión con el convoy que circulaba en sentido contrario.

¿Qué provocó el accidente entre los trenes? Esto se sabe

El impacto fue de extrema violencia. Los dos primeros vagones del tren Madrid–Huelva salieron despedidos, mientras que varios coches quedaron volcados y reducidos a amasijos de hierro.

Aunque las causas del accidente siguen sin esclarecerse, las autoridades han calificado el siniestro como “tremendamente extraño”. El tren siniestrado era prácticamente nuevo y la vía había sido renovada recientemente, tras una inversión millonaria.

El fallo humano, según responsables del sector ferroviario, está prácticamente descartado, mientras la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios continúa con las indagaciones.

España permanece conmocionada por la magnitud de la tragedia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda para desplazarse al lugar del accidente, mientras la familia real anunció una visita a la zona.