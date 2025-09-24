CANAL RCN
Internacional

Habrían localizado el auto en donde se movilizaron B-King y Regio Clown en México antes de su muerte

Autoridades mexicanas habrían revelado detalles sobre el Mercedes-Benz y el posible recorrido que habrían hecho los artistas colombianos previo a su desaparición.

Regio Clown B-King Mercedes Benz
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) sigue generando impacto en México y Colombia. Ambos artistas fueron encontrados sin vida en el Estado de México, y las autoridades continuarían reconstruyendo sus últimos movimientos para intentar esclarecer lo ocurrido.

Se conocen reveladores chats del celular de B-King que tendrían conexión con su muerte en México
RELACIONADO

Se conocen reveladores chats del celular de B-King que tendrían conexión con su muerte en México

El hallazgo del Mercedes-Benz en Texcoco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) habría confirmado que el Mercedes-Benz gris en el que presuntamente viajaban los cantantes habría sido localizado en un predio del municipio de Texcoco. El vehículo habría sido hallado abandonado en una casa de dos pisos, sin luz, sin cámaras de seguridad y en una zona desolada rodeada de malla metálica.

Junto al carro también habrían encontrado una camioneta Tiguan negra y una motocicleta con casco, los cuales habrían quedado bajo custodia de las autoridades. El sitio, según reportes periodísticos, ya habría sido vinculado previamente con otros hechos violentos.

El recorrido del vehículo antes de la tragedia

De acuerdo con información de La Silla Rota y el periodista Antonio Nieto, se habrían revelado videos que mostrarían el trayecto del automóvil. El Mercedes-Benz habría partido desde la colonia Renovación, en Iztapalapa, y luego habría pasado por:

  • Eje 5 Sur y Viaducto Miguel Alemán.
  • Las avenidas Moliere y Ejército Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
  • El sector Miguel de Cervantes, donde supuestamente habría recogido a los colombianos.
  • Posteriormente, habría seguido hacia la avenida Benito Zenea y, finalmente, hacia la avenida Texcoco.

Estos registros habrían sido clave para rastrear los últimos momentos de las víctimas antes de su desaparición.

Contexto de la investigación

Se habría conocido que antes de abordar el carro, B-King y Regio Clown habrían estado en un gimnasio de Polanco y luego habrían solicitado un taxi por aplicación, que los habría dejado en el punto donde habrían tomado el Mercedes-Benz. Desde allí, el rastro se habría perdido hasta que finalmente el vehículo habría sido encontrado en el Estado de México.

Se conoce video inédito que B-King grabó junto a su novia antes de su muerte en México
RELACIONADO

Se conoce video inédito que B-King grabó junto a su novia antes de su muerte en México

La Fiscalía de la Ciudad de México y la FGJEM trabajarían de manera conjunta para determinar cómo y por qué los artistas habrían terminado en esa zona, y si existiría alguna conexión con otros hechos violentos reportados en el mismo inmueble.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Giro en la investigación sobre misterioso asesinato de B-King y Regio: una hipótesis estaría descartada

Estados Unidos

Exclusiva | Respuesta de EE. UU. al discurso de Petro en la ONU: “Decepcionante y menos palabras vacías”

Brasil

En esta ciudad de Brasil se pagarán primas extra a los policías que den de baja a criminales

Otras Noticias

Once Caldas

Increíble: Once Caldas fue eliminado de la Sudamericana en el Palogrande

Once Caldas fue eliminado por Independiente del Valle en una emocionante tanda de penales.

Abuso a menores

Músico fue contratado para una fiesta familiar en Bogotá y tras asistir, acechó a una menor para abusar de ella

Fue capturado por el CTI y acusado de someter a la niña a vejámenes sexuales.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de septiembre de 2025

Turismo

Ocho países a los que los colombianos pueden viajar sin pasaporte: ojo, cédula digital es vital

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones