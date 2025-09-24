Habrían localizado el auto en donde se movilizaron B-King y Regio Clown en México antes de su muerte

El caso de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) sigue generando impacto en México y Colombia. Ambos artistas fueron encontrados sin vida en el Estado de México, y las autoridades continuarían reconstruyendo sus últimos movimientos para intentar esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo del Mercedes-Benz en Texcoco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) habría confirmado que el Mercedes-Benz gris en el que presuntamente viajaban los cantantes habría sido localizado en un predio del municipio de Texcoco. El vehículo habría sido hallado abandonado en una casa de dos pisos, sin luz, sin cámaras de seguridad y en una zona desolada rodeada de malla metálica.

Junto al carro también habrían encontrado una camioneta Tiguan negra y una motocicleta con casco, los cuales habrían quedado bajo custodia de las autoridades. El sitio, según reportes periodísticos, ya habría sido vinculado previamente con otros hechos violentos.

El recorrido del vehículo antes de la tragedia

De acuerdo con información de La Silla Rota y el periodista Antonio Nieto, se habrían revelado videos que mostrarían el trayecto del automóvil. El Mercedes-Benz habría partido desde la colonia Renovación, en Iztapalapa, y luego habría pasado por:

Eje 5 Sur y Viaducto Miguel Alemán.

Las avenidas Moliere y Ejército Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El sector Miguel de Cervantes, donde supuestamente habría recogido a los colombianos.

Posteriormente, habría seguido hacia la avenida Benito Zenea y, finalmente, hacia la avenida Texcoco.

Estos registros habrían sido clave para rastrear los últimos momentos de las víctimas antes de su desaparición.

Contexto de la investigación

Se habría conocido que antes de abordar el carro, B-King y Regio Clown habrían estado en un gimnasio de Polanco y luego habrían solicitado un taxi por aplicación, que los habría dejado en el punto donde habrían tomado el Mercedes-Benz. Desde allí, el rastro se habría perdido hasta que finalmente el vehículo habría sido encontrado en el Estado de México.

La Fiscalía de la Ciudad de México y la FGJEM trabajarían de manera conjunta para determinar cómo y por qué los artistas habrían terminado en esa zona, y si existiría alguna conexión con otros hechos violentos reportados en el mismo inmueble.