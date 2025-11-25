CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Hallan con vida a mujer dentro de un ataúd en Tailandia a minutos de ser cremada

Las impactantes imágenes dejan ver el instante en el que una mujer de 65 años se mueve dentro del féretro.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Gran conmoción ha generado un estremecedor episodio en el que una mujer de 65 años, quien estaba siendo dirigida a los hornos crematorios en un templo budista, presentó señales de vida al moverse dentro del ataúd.

Las imágenes ya han conmocionado al internet por lo que cientos de usuarios han abierto un amplio debate sobre los establecimientos que prestan servicios de cremación sin contar con los documentos legales requeridos como las actas de defunción de los fallecidos.

Hombre se disfrazó como su mamá muerta para cobrar la pensión: cadáver estaba escondido en la casa
RELACIONADO

Hombre se disfrazó como su mamá muerta para cobrar la pensión: cadáver estaba escondido en la casa

Mujer en Tailandia es hallada viva dentro del ataúd

El hecho se registró en el templo Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, donde, en medio de una ceremonia, el cuerpo de la mujer se encontraba siendo trasladado a los hornos crematorios.

No obstante, según los testimonios de los presentes dados a portavoces internacionales, se empezaron a escuchar inquietantes ruidos dentro del féretro que llevó a que fuera abierto rápidamente. La mujer, quien se encontraba en un ataúd de color blanco, estaba golpeando el cajón para ser escuchada.

En los videos, difundidos en redes sociales, se observa el instante en el que esta mueve lentamente sus manos, mientras sus piernas se encuentran encogidas. Según The Associated Press, la mujer había sido trasladada a Phitsanulok con el objetivo de cumplir su deseo de donar sus órganos, pero ante la falta de un certificado oficial de defunción no fue posible.

El gerente de asuntos generales del templo, en conversación con el mismo medio internacional, explicó que el hallazgo se llevó a cabo mientras se gestionaba el certificado de defunción de la mujer, quien habría estado aproximadamente dos años en cama a raíz de su delicada situación de salud.

¿Por qué creyeron muerta a la mujer?

Dos días antes del traslado, la familia de la mujer señaló que esta, al parecer, había dejado de respirar y responder por lo que sus familiares asumieron su fallecimiento sin el consentimiento médico.

Prohibieron el consumo de carne de perro y gato en una de las grandes capitales asiáticas
RELACIONADO

Prohibieron el consumo de carne de perro y gato en una de las grandes capitales asiáticas

¿Cuál es el estado de salud de la mujer hallada con vida en el ataúd?

Según el medio Thailand News, una vez la mujer ingresó al servicio médico fue diagnosticada con hipoglucemia severa y se descartó que hubiera sufrido insuficiencia cardiaca o respiratoria.

Por hora, el templo se estaría encargando de los gastos médicos durante el proceso de recuperación de la ciudadana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Italia

Hombre se disfrazó como su mamá muerta para cobrar la pensión: cadáver estaba escondido en la casa

Venezuela

Venezuela lanzó un ultimátum de 48 horas a aerolíneas en plena estampida de vuelos cancelados

Animales

Prohibieron el consumo de carne de perro y gato en una de las grandes capitales asiáticas

Otras Noticias

Café

2025 fue un año récord para el café colombiano: producción aportó al crecimiento del PIB

Con iniciativa como la Real Academia del Café, el gremio pretende asegurar el futuro de la producción nacional.

Independiente Santa Fe

La razón por la que Daniel Torres no fue convocado para el partido ante Tolima en El Campín

Daniel Torres, referente de Santa Fe, no estará en el partido de este martes ante Tolima por los cuadrangulares y los hinchas entraron en preocupación.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana será mamá primera vez! Así confirmó su embarazo

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales