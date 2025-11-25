VIDEO I Hallan con vida a mujer dentro de un ataúd en Tailandia a minutos de ser cremada

Gran conmoción ha generado un estremecedor episodio en el que una mujer de 65 años, quien estaba siendo dirigida a los hornos crematorios en un templo budista, presentó señales de vida al moverse dentro del ataúd.

Las imágenes ya han conmocionado al internet por lo que cientos de usuarios han abierto un amplio debate sobre los establecimientos que prestan servicios de cremación sin contar con los documentos legales requeridos como las actas de defunción de los fallecidos.

Mujer en Tailandia es hallada viva dentro del ataúd

El hecho se registró en el templo Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, donde, en medio de una ceremonia, el cuerpo de la mujer se encontraba siendo trasladado a los hornos crematorios.

No obstante, según los testimonios de los presentes dados a portavoces internacionales, se empezaron a escuchar inquietantes ruidos dentro del féretro que llevó a que fuera abierto rápidamente. La mujer, quien se encontraba en un ataúd de color blanco, estaba golpeando el cajón para ser escuchada.

En los videos, difundidos en redes sociales, se observa el instante en el que esta mueve lentamente sus manos, mientras sus piernas se encuentran encogidas. Según The Associated Press, la mujer había sido trasladada a Phitsanulok con el objetivo de cumplir su deseo de donar sus órganos, pero ante la falta de un certificado oficial de defunción no fue posible.

El gerente de asuntos generales del templo, en conversación con el mismo medio internacional, explicó que el hallazgo se llevó a cabo mientras se gestionaba el certificado de defunción de la mujer, quien habría estado aproximadamente dos años en cama a raíz de su delicada situación de salud.

¿Por qué creyeron muerta a la mujer?

Dos días antes del traslado, la familia de la mujer señaló que esta, al parecer, había dejado de respirar y responder por lo que sus familiares asumieron su fallecimiento sin el consentimiento médico.

RELACIONADO Prohibieron el consumo de carne de perro y gato en una de las grandes capitales asiáticas

¿Cuál es el estado de salud de la mujer hallada con vida en el ataúd?

Según el medio Thailand News, una vez la mujer ingresó al servicio médico fue diagnosticada con hipoglucemia severa y se descartó que hubiera sufrido insuficiencia cardiaca o respiratoria.

Por hora, el templo se estaría encargando de los gastos médicos durante el proceso de recuperación de la ciudadana.