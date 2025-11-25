Prohibieron el consumo de carne de perro y gato en una de las grandes capitales asiáticas

La ciudad de Yakarta adoptó una medida decisiva al prohibir el consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia, según confirmó el gobernador Pramono Anung.

Esta resolución llega después de una intensa campaña de presión, lo que refleja el creciente rechazo ciudadano hacia este tipo de comercio. La medida se posiciona como un punto de inflexión en la discusión nacional sobre el uso de animales para consumo humano.

Anung explicó que ya firmó la ley que prohíbe la venta de animales vectores de la rabia con fines alimentarios, incluyendo animales vivos, carne y productos derivados, tanto crudos como procesados. Esta afirmación, publicada en sus redes sociales, consolida la intención política de regular de forma estricta el comercio que rodea a estos animales.

Un cambio respaldado por activistas y organizaciones de derechos animales

La decisión fue celebrada por organizaciones como Dog Meat Free Indonesia (DMFI), que calificaron la medida como “un paso en la buena dirección”. Desde esta perspectiva, la política está alineada con el mandato constitucional que busca proteger a la población y avanzar hacia una nación más justa y civilizada.

El apoyo de defensores de derechos animales se suma al avance de una campaña nacional que está ganando terreno. Aunque Indonesia sigue siendo uno de los pocos países que permiten la venta de carne de perro y gato, decisiones como esta resaltan un cambio progresivo.

Además, otras ciudades como Semarang, en Java Central, ya han aplicado prohibiciones locales similares, lo que muestra coherencia interna y una tendencia regulatoria creciente.

Detalles de la ley y período de transición en Yakarta

Según un documento consultado por AFP, la nueva normativa incluye un período de transición de seis meses antes de que la prohibición entre en plena vigencia. Este lapso permitirá ajustar los procesos comerciales y dar tiempo a los actores involucrados para adaptarse a la nueva realidad legal. La claridad en estos plazos facilita la implementación efectiva y refuerza la estructura legal del cambio.

La medida también tiene relevancia desde el punto de vista de salud pública y regulación sanitaria, ya que pone el foco en animales considerados vectores de la rabia. Aunque la carne de perro se consume en otros países asiáticos y se considera una fuente de proteína barata, Yakarta marca una postura firme al priorizar la protección ciudadana y la regulación del comercio alimentario.