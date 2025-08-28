CANAL RCN
Internacional

Sombríos hallazgos en el diario de la mujer transgénero que mató a dos niños en iglesia de EE. UU.

Las autoridades investigan el móvil del tiroteo que dejó dos niños muertos y 17 heridos en una iglesia de Minneapolis.

Sombríos hallazgos en el diario de la mujer transgénero que mató a dos niños en iglesia de EE. UU.
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

agosto 28 de 2025
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras la comunidad está en duelo por el crimen de dos niños en una iglesia de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, la Policía avanza en la investigación de los motivos del ataque.

En las últimas horas conoció que la madre de Robin Westman, de 23 años, responsable del tiroteo, trabajó como secretaria parroquial en el templo hasta 2021.

Por otro lado, la prensa local señaló que Westman se habría graduado de la escuela en 2017.

Tiroteo en escuela de Minneapolis, Estados Unidos, deja dos niños muertos y varios heridos
RELACIONADO

Tiroteo en escuela de Minneapolis, Estados Unidos, deja dos niños muertos y varios heridos

Revelan lo que decía el diario de Robin Westman, la mujer trans que perpetró tiroteo

Las pesquisas de las autoridades también están enfocadas en el diario del tirador que fue escrito en alfabeto cirílico y revelan detalles sombríos sobre su personalidad.

Una búsqueda en los registros judiciales estatales no arrojó antecedentes penales para Westman, solo algunas infracciones de tráfico en 2021.

Los equipos de investigación tratan de averiguar por qué esta persona, fuertemente armada, abrió fuego contra decenas de niños durante un servicio religioso en Minneapolis, en un ataque que dejó dos menores muertos y 17 heridos.

Se conoce la identidad de las tres víctimas de un tiroteo en supermercado de Texas: menor de cuatro años encabeza la lista
RELACIONADO

Se conoce la identidad de las tres víctimas de un tiroteo en supermercado de Texas: menor de cuatro años encabeza la lista

¿Quién es la mujer trans que atacó con arma de fuego a niños en iglesia de EE. UU.?

Los investigadores identificaron a la persona que disparó como Robin Westman, una mujer transgénero de 23 años que, según medios estadounidenses, había asistido a la escuela como estudiante.

Westman, quien cambió su nombre legalmente en 2020 y se identificaba como mujer, disparó un rifle, una escopeta y una pistola antes de suicidarse en el estacionamiento.

Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos. Otros 14 niños resultaron heridos y tres feligreses de edad avanzada también recibieron disparos.

La iglesia se encuentra junto a una escuela afiliada en el sur de la ciudad, la mayor del estado de Minnesota, donde el miércoles en la noche cientos de personas se congregaron en una vigilia por las víctimas.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que la agencia estaba investigando el tiroteo como "un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos".

Reconocida influencer falleció tras quedar en medio de un tiroteo: ya hay un capturado
RELACIONADO

Reconocida influencer falleció tras quedar en medio de un tiroteo: ya hay un capturado

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Se conocen las primeras fotografías del despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe

Redes sociales

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad

ONU

Catastrófico panorama: seis millones de jóvenes caerían en la pobreza dentro de pocos años

Otras Noticias

James Rodríguez

James Rodríguez cambiaría de club y se reencontraría con ídolo del Real Madrid

Según la prensa mexicana, James Rodríguez tendría las horas contadas en León y un club más poderoso ya estaría tentándolo.

Miguel Uribe

¿Debería endurecerse la aplicación de la ley contra menores que cometen delitos en Colombia?

La discusión se centra en la suficiencia de las penas a menores por delitos graves y el papel del Estado en su resocialización.

Estéreo Picnic

El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?