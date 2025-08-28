Sombríos hallazgos en el diario de la mujer transgénero que mató a dos niños en iglesia de EE. UU.

Mientras la comunidad está en duelo por el crimen de dos niños en una iglesia de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, la Policía avanza en la investigación de los motivos del ataque.

En las últimas horas conoció que la madre de Robin Westman, de 23 años, responsable del tiroteo, trabajó como secretaria parroquial en el templo hasta 2021.

Por otro lado, la prensa local señaló que Westman se habría graduado de la escuela en 2017.

Revelan lo que decía el diario de Robin Westman, la mujer trans que perpetró tiroteo

Las pesquisas de las autoridades también están enfocadas en el diario del tirador que fue escrito en alfabeto cirílico y revelan detalles sombríos sobre su personalidad.

Una búsqueda en los registros judiciales estatales no arrojó antecedentes penales para Westman, solo algunas infracciones de tráfico en 2021.

Los equipos de investigación tratan de averiguar por qué esta persona, fuertemente armada, abrió fuego contra decenas de niños durante un servicio religioso en Minneapolis, en un ataque que dejó dos menores muertos y 17 heridos.

¿Quién es la mujer trans que atacó con arma de fuego a niños en iglesia de EE. UU.?

Los investigadores identificaron a la persona que disparó como Robin Westman, una mujer transgénero de 23 años que, según medios estadounidenses, había asistido a la escuela como estudiante.

Westman, quien cambió su nombre legalmente en 2020 y se identificaba como mujer, disparó un rifle, una escopeta y una pistola antes de suicidarse en el estacionamiento.

Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos. Otros 14 niños resultaron heridos y tres feligreses de edad avanzada también recibieron disparos.

La iglesia se encuentra junto a una escuela afiliada en el sur de la ciudad, la mayor del estado de Minnesota, donde el miércoles en la noche cientos de personas se congregaron en una vigilia por las víctimas.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que la agencia estaba investigando el tiroteo como "un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos".