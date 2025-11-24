CANAL RCN
Hallan siete cadáveres en la frontera entre dos estados mexicanos: esto se sabe

El descubrimiento se produjo mientras elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata realizaban un operativo de vigilancia.

Joven de 14 años habría asesinado a sus padres en Estados Unidos.
Joven de 14 años habría asesinado a sus padres en Estados Unidos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
05:10 p. m.
Las autoridades de Zacatecas y San Luis Potosí investigan el hallazgo de siete cuerpos sin vida en la zona limítrofe entre ambos estados del norte de México, un hecho ocurrido durante la noche del domingo y confirmado este lunes por funcionarios de seguridad.

Hallan siete cadáveres en México

Según informó el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, el descubrimiento se produjo mientras elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata realizaban un operativo de vigilancia.

En el lugar, los agentes localizaron los cadáveres y, a escasos metros, un vehículo con manchas de sangre.

Dentro del automóvil se encontraban cuatro personas, presuntos integrantes de la Guardia Civil de San Luis Potosí, quienes fueron detenidos como sospechosos en relación con el múltiple homicidio.

De manera paralela, la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí confirmó que está colaborando con la Fiscalía de Zacatecas para avanzar en las investigaciones.

Su titular, Jesús Juárez Hernández, aseguró que se entregará toda la información necesaria para determinar si los cuatro agentes arrestados tuvieron participación en el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre cómo ocurrieron los hechos ni si podrían estar vinculados a actividades del crimen organizado, presencia que ha afectado diversas zonas de la región en los últimos años.

Autoridades en alerta tras el hallazgo de cadáveres en México

Aunque Zacatecas y San Luis Potosí no se encuentran entre los estados con mayores índices de violencia en México, ambos han enfrentado episodios relacionados con grupos dedicados a la extorsión, el tráfico de migrantes y otros delitos de alto impacto.

El hallazgo de los siete cuerpos reaviva las alarmas sobre la seguridad en esta zona fronteriza.

