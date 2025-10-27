CANAL RCN
Internacional

Hamás anuncia entrega de otro rehén fallecido mientras crecen presiones por cumplimiento del acuerdo

La segunda fase del plan del presidente Trump para poner fin a dos años de guerra incluye el desarme de Hamás y la amnistía o el exilio de sus combatientes.

Hamás responde a amenaza de Trump: "complican aún más las cosas"
Foto: AFP

octubre 27 de 2025
02:37 p. m.
Hamás informó este lunes que entregará a Israel el cadáver de un decimosexto rehén retenido en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

El anuncio se produjo tras el reclamo del Foro de Familias de Rehenes, que exigió suspender la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego hasta que se devuelvan todos los cuerpos.

El pacto, que contemplaba la liberación de todos los cautivos vivos y muertos antes del 13 de octubre, aún no se ha cumplido en su totalidad.

¿Cuántos rehenes fallecidos en poder de Hamás han sido entregados?

De los 28 rehenes fallecidos, solo se han recuperado 15 cuerpos. Hamás alega dificultades para localizarlos entre los escombros de Gaza, devastada tras dos años de guerra.

La segunda fase del plan de paz impulsado por Donald Trump incluye el desarme de Hamás, la amnistía o exilio de sus combatientes y la retirada progresiva del ejército israelí, puntos aún en discusión.

Avanza la búsqueda de restos humanos en Gaza

Mientras tanto, equipos de la Cruz Roja, un representante de Hamás y personal egipcio trabajan en la búsqueda de restos humanos.

Israel permitió el ingreso de maquinaria pesada para facilitar las labores en zonas como el barrio de al Tuffah, en Ciudad de Gaza.

Según cifras oficiales, el ataque del 7 de octubre dejó 1.221 muertos en Israel y 251 secuestrados. La ofensiva israelí posterior ha causado más de 68.000 muertes en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del enclave, validados por la ONU.

