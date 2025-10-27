¿Trump buscará ser vicepresidente en las elecciones del 2028? Esto se sabe

“No lo haría… Creo que es demasiado ingenioso. No estaría bien”, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump al ser consultado sobre la posibilidad de postularse como vicepresidente en las elecciones de 2028; una idea que algunos de sus simpatizantes han impulsado como alternativa para mantenerlo en la Casa Blanca más allá de los límites constitucionales.

Las declaraciones del mandatario, de 79 años, se produjeron a bordo del avión presidencial, después de que su exasesor Steve Bannon asegurara a The Economist que “hay un plan” para garantizar la continuidad de Trump en el poder. “Va a conseguir un tercer mandato… Trump va a ser presidente en 2028. Y la gente debería acostumbrarse a ello”, afirmó Bannon, considerado uno de los ideólogos del movimiento “Make America Great Again” (MAGA).

De las gorras del “Make America Great Again”, ha pasado a las de “Trump 2028”:

Aunque Trump comenzó su segundo mandato en enero, algunos de sus seguidores han especulado con que podría volver al poder ocupando primero la vicepresidencia y luego el puesto vacante, como forma de eludir la prohibición de más de dos mandatos consecutivos. La Constitución de Estados Unidos, sin embargo, limita expresamente a dos los periodos presidenciales.

Pese a su negativa formal, Trump ha dejado entrever simpatía por el entusiasmo de sus seguidores. En el Despacho Oval, ha mostrado gorras rojas con el lema “Trump 2028”, un gesto que alimenta las especulaciones sobre su futuro político. El mandatario reconoce que muchos de sus partidarios le piden “gobernar más allá de su actual mandato”, aunque insiste en que respetará los límites establecidos por la Constitución.

Por estos días, el mandatario estadounidense se cuenta realizando una gira por Asia, en la que ha firmado importantes acuerdos comerciales y mantenido reuniones con los principales lideres del continente. Antes de su viaje a oriente, el presidente sostuvo una guerra de mensajes con el presidente Petro en X, que terminó con la inclusión del mandatario y tres miembros de su círculo cercano en la temida lista Clinton.