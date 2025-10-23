Israel pospone audiencia sobre acceso de prensa extranjera a Gaza

La Corte Suprema de Israel pospuso este jueves la audiencia sobre un pedido presentado por medios de prensa internacionales en Israel y los territorios palestinos que exige el acceso independiente de sus periodistas a Gaza.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, las autoridades israelíes han impedido a reporteros extranjeros ingresar al devastado territorio palestino, y solo han llevado a algunos comunicadores al sitio en visitas estrictamente controladas junto a sus militares.

Este jueves el máximo tribunal comenzó la vista del recurso presentado por la Asociación de Prensa Extranjera (FPA), pero el fiscal general reconoció que "la situación ha cambiado" y solicitó 30 días más para examinar las circunstancias.

Asociación de Prensa Extranjera exige ingreso a Gaza

Hasta el momento, no se ha fijado fecha para la próxima vista.

Antes de la audiencia, la presidenta de la FPA, Tania Kraemer, dijo: "Hemos esperado mucho tiempo este día".

"Ya es hora de que Israel levante el cierre y nos permita hacer nuestro trabajo junto a nuestros colegas palestinos", agregó.

Cientos de periodistas extranjeros solicitan acceso a Gaza desde 2023

La FPA, que representa a cientos de periodistas extranjeros, comenzó a pedir acceso independiente a Gaza poco después del inicio del conflicto, provocado por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Sus peticiones han sido repetidamente ignoradas por las autoridades israelíes.

Un periodista de la AFP integra la junta directiva de la FPA.

La organización Reporteros Sin Fronteras se ha sumado a la petición de la FPA.