Hamás le entregará a Israel otro cuerpo de un rehén en Gaza: ¿Cuántos faltan?

Este lunes 27 de octubre, Hamás informó que le entregará inmediatamente a Israel el decimosexto cadáver de uno de los rehenes que estuvo secuestrado en Gaza.

Esto, luego del llamado de las familias para que suspendieran las fases próximas del acuerdo en caso de que no se devolvieran los cuerpos. El punto de partida justamente era el retorno de todos los rehenes, tanto vivos como muertos.

El llamado de las familias: ultimátum si no se entregan los cuerpos

El Foto de Familias de Rehenes instó a Israel y Estados Unidos para que tomen cartas en el asunto ante la falta de entrega de los cuerpos. Hamás accedió e informó que en pocas horas será entregado otro cadáver.

Jalil al Hayya, jefe de las negociaciones de Hamás, enfatizó que ha sido difícil encontrar todos los restos: “Algunas de las personas que enterraron estos cadáveres han sido asesinadas o no recuerdan el lugar donde los enterraron”.

¿Por qué no han sido entregados todos los cadáveres?

Hasta el momento, han sido devueltos 15 de los 28 cadáveres. La demora ha estado en las dificultades para encontrarlos en medio de las ruinas. Cifras oficiales apuntan que durante el día que estalló el conflicto, el 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron secuestradas y más de 1.200 personas murieron.

Con respecto al plan de paz, puesto sobre la mesa por el presidente Donald Trump, la segunda fase implica algunos de los puntos más polémicos, como lo son el desarme de Hamás, la amnistía y el exilio de sus miembros. También se contempla la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

En el último fin de semana, Israel permitió que ingresara un convoy egipcio para que ayude con la búsqueda de los cuerpos. Shosh Bedrosian, portavoz oficial, confirmó esta información. AFPTV grabó videos en al Tuffah, en donde se vio maquinaria de construcción y camiones participando en el proceso.