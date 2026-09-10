Hitler Mussolini: nuevo alcalde de distrito peruano con menos de 800 habitantes

El distrito de Queropalca, que hace parte de la provincia de Lauricocha en el departamento de Huánuco, Perú, tiene nuevo alcalde; con un total de 229 votos de los 707 registrados, el político y empresario Hitler Mussolini Simeón fue el ganador de las elecciones en el pequeño distrito peruano.

La pequeña población cuenta con 730 habitantes y se caracteriza por ser un punto estratégico para acceder a la imponente cordillera Huayhuash. Además, se encuentra a 3.831 metros sobre el nivel del mar, pero debido a su relieve, se alcanza a ubicar a más de 6.600 metros sobre el nivel del mar.

Gracias a las impresionantes vistas que ofrece la zona donde se ubica este distrito, es un destino privilegiado para los deportistas que practican 'trekking' o senderismo. Desde allí se pueden observar lagunas como la Carhuacocha o los nevados de Yerupajá y Jirishanca.

Hitler Mussolini, nuevo alcalde de Queropalca

El nuevo alcalde del pequeño distrito peruano, que consiguió casi el 35% de votos en las elecciones, ha llamado la atención internacional gracias a su particular nombre, que combina los apellidos de dos de los principales dictadores en la historia mundial.

Sin embargo, el partido político al cual pertenece el alcalde Simeón es de una orientación centroizquierda y no tienen una ideología fascista o nazi como la tenían los políticos que llevan los apellidos del nuevo mandatario de Queropalca.

Uso de nombres de personalidades es común en Perú

Según reportes oficiales, es normal que en Perú, especialmente en distritos o municipios andinos, algunos padres de familia escojan nombres de personas famosas para sus hijos; futbolistas y hasta personajes de series de televisión han servido de inspiración al momento de nombrar a los niños que llegan al mundo.