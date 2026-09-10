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Video | Actor estadounidense terminó con la cara cubierta de sangre tras un golpe con pistola

La víctima denuncio la agresión a través de un video publicado en redes sociales donde muestra las heridas recibidas por parte de los asaltantes.

Actor asaltado en USA.
Foto: Keegan Allen

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
06:02 p. m.
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En las últimas horas se conoció un video en el que el actor estadounidense Keegan Allen sufrió un violento atraco por parte de dos personas armadas con pistola y cuchillo que buscaban robar su reloj.

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Allen, famoso por su actuación en la serie 'Pretty Little Liars' se grabó una vez los asaltantes se habían escapado en el que relata lo sucedido y con la cara cubierta de sangre a raíz de una serie de golpes que uno de los ladrones le propinó con la pistola que llevaba para amedrentarlo.

Así fue asaltado Keegan Allen

En el video captado por cámaras de seguridad, se observa cómo el actor es abordado por dos sujetos con la cara cubierta afuera de su automóvil y mientras se quita su reloj para entregarlo a los delincuentes, uno de ellos le propina tres golpes contundentes con la pistola y que resultarían provocándole una herida en su cabeza.

"West Hollywood ya no es seguro. Asaltado a punta de pistola y de cuchillo por dos hombres jóvenes que amenazaron con MATARME por mi reloj, ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj", escribió la víctima en su cuenta de Instagram mientras muestra su cara cubierta de sangre.

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Preocupación por inseguridad den Hollywood

El asalto sufrido por el actor ha puesto una vez más en la mira a la seguridad en Los Ángeles, directamente criticada por Allen. Como respuesta, el Ayuntamiento de West Hollywood emitió un mensaje en el que manifiestan su preocupación por el violento robo y afirman que la seguridad pública sigue siendo la máxima prioridad de la ciudad.

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