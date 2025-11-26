Hombre que arrolló a una multitud en medio de una celebración del Liverpool confesó entre lagrimas

El atropello masivo ocurrido el 26 de mayo, cuando miles de seguidores del equipo celebraban la victoria en la Liga inglesa sigue dejando rastros de dolor.

Recordemos que, em medio del desfile oficial, un vehículo irrumpió en una calle recién habilitada para el paso de una ambulancia y terminó avanzando de forma violenta sobre decenas de personas.

Ahora, este miércoles, el responsable reconoció su culpabilidad y puso fin a un proceso judicial.

Hombre que arrolló a una multitud en una celebración del Liverpool es culpable

Paul Doyle, de 54 años, se presentó nuevamente ante la justicia y, con dificultad para hablar y visiblemente afectado, admitió su responsabilidad en 31 cargos, entre ellos causar heridas de manera deliberada a 12 personas, intentar lesionar a otras 17, ejercer violencia y conducir de forma peligrosa. En septiembre había negado todas las acusaciones.

El juez Andrew Menary advirtió que deberá prepararse para “una pena de prisión de cierta duración”, mientras su sentencia será definida en dos jornadas a partir del 15 de diciembre.

Doyle, quien permanece en detención preventiva desde el día del incidente, cambió su versión luego de mantenerse firme en su inocencia durante la audiencia del martes.

¿Cómo fue el atropellamiento masivo?

El hecho investigado ocurrió cuando el vehículo de Doyle ingresó a una calle que había sido reabierta exclusivamente para permitir el paso de una ambulancia.

De inmediato quedó rodeado por seguidores del Liverpool FC, algunos de ellos mostrando comportamientos agresivos. Según la fiscalía, en ese momento Doyle retrocedió y luego aceleró con fuerza, zigzagueando entre la multitud y arrollando personas a ambos lados de la vía.

El primer balance de la Policía de Merseyside contabilizó 134 heridos, entre ellos ocho menores, incluido un bebé de seis meses. Para la Fiscalía, se trató de un acto deliberado:

Conducir un vehículo contra una multitud es un acto de violencia calculada. No fue un descuido momentáneo sino una decisión que convirtió una celebración en el caos.

Tras esto, las autoridades arrestaron a Doyle en el lugar del incidente y descartaron de inmediato que se tratara de un hecho relacionado con terrorismo.

Las razones que llevaron al acusado, padre de tres hijos, residente en las afueras de Liverpool y empleado en el sector de ciberseguridad, a actuar de esa manera siguen sin aclararse.