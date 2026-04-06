Revelan la posible causa de muerte y la hipótesis del hallazgo de dos hermanitos en un congelador en Meta

Un trágico accidente doméstico enluta al municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, donde dos hermanos de 5 y 8 años perdieron la vida al quedar atrapados dentro de un congelador mientras se encontraban solos en su vivienda.

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Según informaron las autoridades municipales, los menores Guevara y Tillén permanecían en casa mientras sus padres salieron a realizar compras en el municipio.

Al regresar, los progenitores encontraron a los niños atrapados dentro de una nevera, aparentemente sin signos vitales.

La Alcaldía refuerza la versión de los padres de los niños hallados en una nevera

Al llegar a la vivienda, los padres encontraron a los niños en el congelador trasladaron de manera urgente a los menores a un centro asistencial del municipio, donde el personal médico confirmó que los niños ya habían fallecido.

La hipótesis preliminar apunta a que los hermanos habrían quedado atrapados mientras jugaban, sufriendo asfixia.

El Instituto Colombiano de Medicina Legal aún no ha emitido un dictamen oficial sobre las causas exactas de la muerte. Los cuerpos permanecen a la espera de los resultados de la necropsia que esclarecerán definitivamente las circunstancias del fallecimiento.

El alcalde de Vista Hermosa emitió un comunicado expresando condolencias y haciendo un llamado a la comunidad:

Desde la Administración Municipal hemos venido adelantando las acciones pertinentes para esclarecer estos hechos. Hoy los cuerpos se encuentran en Medicina Legal donde estamos a la espera de que ese dictamen nos dé como resultado cuáles fueron las causas de la muerte de sus menores y por eso damos un mensaje al país que cuiden a sus hijos y no los dejen solos.

Cuestionan a los padres de los niños por dejarlos solos

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos cuestionan que los menores estuvieran solos, mientras familiares y conocidos de la familia han defendido a los padres, describiéndolos como padres presentes y amorosos.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos serán entregados en las próximas horas a los familiares, quienes los trasladarán al departamento de La Guajira, donde se realizarán las exequias.