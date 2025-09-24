Video | hundimiento de tierra estuvo a punto de tragarse en un hospital en Bangkok

Turistas y habitantes de Bangkok fueron sorprendidos a primera hora del lunes por un socavón que, de un momento a otro, alcanzó los 50 metros de profundidad, 30 de ancho y 30 de largo, en la avenida Samsen, frente al Hospital Vajira.

El hundimiento de tierra, registrado sobre 7:13 de la mañana, se dio tras un derrumbe en el túnel de la estación de metro Vajira Hospital, que se encuentra en construcción.

Situación que se vio agravada por la ruptura de un tubo, que permitió la entrada de agua al socavón y, finalmente, la formación del cráter.

Así lo dio a conocer la administración de Bangkok en un comunicado compartido tras el incidente: “Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera”.

3.500 pacientes tuvieron que ser evacuados del hospital:

Aunque el hospital podría mantenerse en pie sus muros de cimentación subterráneos, la ciudad tomó la decisión de evacuar 3.500 pacientes, que ya fueron reubicados, y suspender durante dos días los servicios ambulatorios de Vajira, aunque el ´parea de urgencias y hospitalizaciones seguirán operando con total normalidad.

Los edificios de apartamentos cercanos al lugar del derrumbe también fueron evacuados y la comisaría de Policía ubicada a unos cuantos metros podría verse seriamente comprometida.

RELACIONADO VIDEO I Emmanuel Macron quedó atrapado en una caravana de Donald Trump y tiene que llamarlo

¿Cómo tratará la ciudad el cráter formado en pleno corazón de la capital tailandesa?

El hundimiento de tierra, como se aprecia en videos compartidos en redes sociales, llegó a tragarse tres vehículos, entre ellos un automóvil policial, y varios postes de la luz.

El primer ministro de Tailandia Anutin Charnvirakul atribuyó el incidente, en el que, por suerte, no se registraron víctimas fatales ni heridos, a un problema de ingeniería y designó un equipo especial que investigue lo ocurrido.

No es el primer socavón provocado por la construcción del metro en Bangkok (una ciudad construida sobre terrenos blandos), pero sí el único de semejante proporción, que podría tardar hasta un año en arreglarse y dejará sin agua ni electricidad a todo el sector, durante las próximas horas o, quizás, días.