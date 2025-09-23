Menor de 13 años viajó como polizón en el tren de aterrizaje de un avión “por curiosidad”

La curiosidad mató al gato, pero no a un joven afgano de 13 años que, esperanzado en conocer Irán, se coló en el aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán, y entró de manera cautelosa a la pista de aterrizaje para esconderse en el compartimento trasero del tren de aterrizaje de un avión de la aerolínea Kam Air.

Entonces parecía desconocer que había abordado el RQ-4401, un vuelo que, horas más tarde, lo dejó en el aeropuerto internacional de Delhi y no el de Teherán, al que quería llegar para unas vacacione improvisadas, para las que empacó nada más que un pequeño bafle rojo.

La Fuerza de Seguridad Industrial Central de la India (Cisf), encargada de garantizar la seguridad aeroportuaria en el gigante asiático, descubrió lo ocurrido al encontrarlo deambulando por la pista de aterrizaje del aeropuerto de Delhi y tomarlo en custodia para llevarlo a interrogatorio.

¿Qué dijo a los oficiales de la Cisf?

Sin mayor reparo, el joven afgano confesó que su idea de viajar como polizón surgió al detenerse a pensar lo mucho que quería conocer Irán.

Sin embargo, este sueño no llegó a cumplirse o al menos no de la menare en la que esperaba; ya que, después de aterrizar en la ciudad india sobre 11:10 a. m. del domingo 21 de septiembre fue deportado a su país de origen en el mismo avión, aunque esta vez, en cabina, junto a los demás pasajeros.

Al revisar el compartimento trasero del tren de aterrizaje, los trabajadores de Kam Air encontraron su bafle, pero, hasta entonces, el joven había logrado burlar los controles de seguridad de la aerolínea.

Increíblemente, no es el primer caso de este tipo:

Del joven proveniente de la ciudad de Kunduz no se conocen mayores detalles, pero se sabe que no es el primero en viajar como polizón en un tren de aterrizaje.

En 2022 un adolescente keniano hizo lo mismo, en un vuelo de carga que viajaba a Ámsterdam. Al igual que en el episodio registrado el fin de semana, logró sobrevivir, pero expertos advierten que las bajas temperaturas y la falta de oxigeno pueden provocar que el polizón pierda la consciencia y termine cayendo del avión cuando se despliegue el tren de aterrizaje.