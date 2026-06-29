Sigue temblando masivamente en Venezuela: se han reportado estos movimientos telúricos hoy 29 de junio

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos cinco temblores en Venezuela durante este 29 de junio de 2026.

Las magnitudes, según el monitoreo, han oscilado entre los 2.3 y los 4.6. ¿Dónde han sido los epicentros? ¿En qué zonas se han sentido los movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se reportó en Venezuela hoy 29 de junio de 2026

3:22 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 53 kilómetros de Valencia (Venezuela), a 69 de San Felipe (Venezuela) y a 76 de Maracay (Venezuela).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 29 de junio de 2026?

5:14 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 55 de Barquisimeto (Venezuela) y a 102 de San Carlos (Venezuela).

5:48 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de La Fría (Venezuela), a 31 de La Grita ( Venezuela) y a 40 de Puerto Santander (Norte De Santander).

6:01 a.m.

Epicentro: Caraballeda, Venezuela.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 31 de Los Teques (Venezuela) y a 62 de Isla Ratón (Venezuela).

12:58 p.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 71 de Valencia (Venezuela) y a 103 de San Carlos (Venezuela).