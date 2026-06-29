Tiroteo en Alemania deja cinco personas muertas en Stade, al norte del país

Cinco personas murieron y varias más resultaron heridas este lunes en un tiroteo registrado en un centro de ayuda para jóvenes en Stade, ciudad del norte de Alemania cercana a Hamburgo.

RELACIONADO Reportan tiroteo en el Times Square de Nueva York

La policía informó que detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos, y aseguró que ya no existe “ningún peligro para la población”.

El ataque ocurrió en un barrio residencial de esta localidad de 50.000 habitantes. Aunque en la zona funcionan un jardín de infancia y una escuela primaria, las autoridades confirmaron que no fueron objetivo del ataque.

RELACIONADO Hombre asesinó a seis de sus familiares y luego fue hallado muerto en Estados Unidos

“Nos alegra que nuestros colaboradores, los niños del jardín de infancia y de la escuela primaria estén bien, y agradezco a los policías por su intervención”, señaló en un comunicado el edil Carsten Brokelmann.

Investigación en curso

La policía indicó que las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos siguen bajo investigación y no reveló las motivaciones de los sospechosos ni la identidad de las víctimas, sin precisar si se trataba de menores o adultos.

Agentes permanecieron desplegados durante varias horas en la zona, según constató un fotógrafo de la AFP.

Antecedentes de violencia armada

Alemania ha enfrentado varios tiroteos mortales en los últimos años. En marzo de 2023, un exmiembro de los Testigos de Jehová mató a seis personas en Hamburgo antes de suicidarse, en medio de un conflicto con su antigua comunidad.

El nuevo ataque en Stade reaviva la preocupación por la seguridad en espacios comunitarios y educativos.