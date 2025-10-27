CANAL RCN
Huracán Melissa sube a categoría 5 y amenaza con golpear con fuerza a Jamaica

Varias ciudades de Jamaica fueron evacuadas y también hay alerta en otros países del Caribe como Cuba, República Dominicana y Haití.

Foto: AFP

AFP

octubre 27 de 2025
08:09 a. m.
El huracán Melissa avanza en su paso por el Caribe tras alcanzar la categoría máxima con vientos de hasta 260 km/h. Expertos y autoridades instaron a los residentes de Jamaica y otras zonas a refugiarse de inmediato.

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín, que además advirtió que "los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche".

La lentitud con la que se mueve la tormenta preocupa, ya que las zonas que se encuentran en su trayectoria podrán sufrir condiciones adversas durante mucho tiempo.

Estas serían las zonas más afectadas por Melissa

A las 09H00 GMT del lunes, el huracán se encontraba a unos 210 km al suroeste de Kingston, la capital de Jamaica, y a unos 500 km al suroeste de la bahía de Guantánamo, en Cuba.

Melissa alcanza vientos que se acercan a los 260 kilómetros por hora, indicó el NHC. Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Los habitantes de las zonas afectadas "deberán permanecer resguardados en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo para las poblaciones que queden aisladas por las inundaciones catastróficas", había señalado previamente en un video el subdirector del NHC, Jamie Rhome.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana.

En República Dominicana, un hombre de 79 años murió tras ser arrastrado por un arroyo, y un niño de 13 años sigue desaparecido, informaron las autoridades locales el sábado. En Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres personas por causa del temporal.

Alerta en Jamaica por el paso de huracán Melissa

El Servicio Meteorológico de Jamaica pronosticó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros a lo largo de la costa sur del país, y las autoridades ordenaron evacuar varias zonas costeras de la nación insular.

El aeropuerto internacional de Kingston cerró el sábado por la noche, al igual que todos los puertos marítimos.

El último huracán importante que impactó Jamaica fue Beryl a principios de julio de 2024, que causó al menos cuatro muertos.

