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¿EE. UU. contempla sacar a Petro de la lista Clinton y otorgarle la visa? Alto funcionario respondió

Un funcionario del Departamento de Estado reveló qué pasará con las sanciones cuando Petro culmine su mandato.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
06:56 a. m.
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En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que el presidente Gustavo Petro quedaba incluido en la lista OFAC, conocida también como lista Clinton.

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También quedaron en la lista Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y el ministro Armando Benedetti.

Petro: en la lista Clinton y con visa revocada

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, informó en ese momento Scott Bessent, el secretario del Tesoro.

Un mes antes, el 26 de septiembre concretamente, el Departamento de Estado había tomado la decisión de revocarle la visa al mandatario, luego de que protagonizara una polémica escena en Nueva York, donde instó a los soldados a que desobedecieran al presidente Donald Trump.

Ambos hechos dejaron agrietada la relación diplomática de Petro con el republicano. Aunque en los últimos meses ha habido calma y se ha avanzado en superar los conflictos. Inclusive, el presidente colombiano estuvo en la Casa Blanca.

“No en este momento”: respuesta de EE. UU.

Faltando menos de un mes para que acabe el mandato de Petro, el Departamento de Estado indicó que no está contemplada la posibilidad de retirarlo de la lista Clinton ni darle el visado.

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Durante una audiencia en el Congreso, el subsecretario de Estado Adjunto Luis Méndez respondió las preguntas que le hizo María Elvira Salazar.

“El origen de esa designación fue debido a su fracaso de política antinarcóticos que impulsaron el cultivo y la producción de coca (…) En lo que respecta a las sanciones de la OFAC, esperamos que él simplemente remedie acciones anteriores”, declaró Méndez.

Cuando Salazar le preguntó “¿Han recibido algún tipo de información de la Casa Blanca que sugiera que deberíamos considerar que el Departamento de Estado debería considerar levantar esas sanciones y permitir que Petro tenga una visa estadounidense?”, Méndez le dijo “no en este momento”.

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