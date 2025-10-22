CANAL RCN
Internacional

Redada en calles de Nueva York por parte del ICE: tensión en Chinatown y Soho

Agentes del ICE desplegaron un fuerte operativo contra vendedores ambulantes en las calles de Nueva York. La redada quedó registrada en video.

Redadas del ICE en Nueva York
Foto: captura pantalla X.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
07:56 a. m.
Una ola de redada en calles de New York por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) sacudió el corazón de Manhattan, generando una escena de caos y confrontación.

El despliegue, se concentró sorpresivamente en el Bajo Manhattan, particularmente en las inmediaciones del Barrio Chino y el SoHo, se enfocó en la detención de varios vendedores ambulantes.

La operación federal, que involucró a docenas de agentes con rostros cubiertos, avivó de inmediato el debate sobre las tácticas de control migratorio en la ciudad.

Redada del ICE en calles de New York

Según reportes de organizaciones proinmigrantes y medios internacionales, al menos 40 funcionarios se movilizaron en el área de Canal Street, un punto neurálgico para el comercio informal.

Los agentes fueron captados en video por numerosos transeúntes, quienes respondieron a la situación con increpaciones y grabaciones, documentando la intervención.

Un periodista de The Associated Press atestiguó cómo los oficiales realizaban múltiples arrestos, entre ellos el de un individuo que ofrecía fundas para teléfonos móviles. Este tipo de acciones de redada en calles de New York por parte del ICE levantó alarmas en la comunidad.

¿Por qué intervino el ICE en calles de Manhattan?

La justificación oficial de la operación federal no se centró en la verificación de estatus migratorio. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que los agentes estaban ejecutando un operativo dirigido específicamente contra la venta de "productos falsificados".

Esta narrativa sugiere que la acción fue motivada por el combate al comercio de contrabando y la protección de la propiedad intelectual, más que por una agenda puramente migratoria. No obstante, la intervención de ICE en el terreno, en lugar de otras agencias federales especializadas en falsificación, intensificó la preocupación en las organizaciones civiles.

La Coalición de Inmigrantes y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron las primeras en difundir las imágenes y advertir a la población a través de redes sociales, sobre la redada en calles de New York por parte del ICE.

El despliegue masivo y visible de los agentes en áreas comerciales clave convirtió la tarde en un episodio de alta tensión social.

