La devastación de Turquía en imágenes: el antes y el después de las ciudades más afectadas

El potente terremoto, que provocó la muerte de miles de personas en el sudeste de Turquía y el norte de Siria, podría afectar a 23 millones de personas en esas regiones, advirtió la OMS.

"Los mapas muestran que 23 millones de personas están expuestas, incluyendo cinco millones de personas vulnerables", afirmó una responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Adelheid Marschang, ante el consejo ejecutivo de esta agencia de la ONU.

"La OMS conoce la fuerte capacidad de respuesta de Turquía y considera que las principales necesidades sin satisfacer podrían situarse en Siria, en lo inmediato y a medio plazo", añadió.

El sismo, seguido de potentes réplicas, ha causado más de 5.000 muertos en Turquía y Siria, según los últimos balances provisionales. Miles de heridos y de personas que se han quedado sin casa resisten en plena ola de frío glacial.

"El envío de ayuda por la frontera hacia el nordeste de Siria podría estar o ya estar maltrecho debido a los daños causados por el terremoto. Eso ya es en sí una enorme crisis", insistió Marschang.

El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió por su parte de la urgencia de la situación.

"Ahora es una carrera contrarreloj. Cada minuto que pasa, cada hora que pasa, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen", insistió, precisando que enviarán "tres vuelos chárteres a los dos países" con material médico, incluidos lotes quirúrgicos, desde la plataforma de logística humanitaria de Dubái.

El fuerte sismo dejó a su pasó impresionantes videos de edificaciones desplomadas y la arquitectura hecha escombros. Las imágenes que llegan desde el país muestran la devastación y dejan en evidencia millones de historias de personas rescatadas, pero otras que desafortunadamente perdieron la vida. Con el pasar de las horas la situación se vuelve peor.

Vea el antes y el después de Turquía tras el desastre natural presentado el pasado 6 de febrero.

Era un sitio emblemático de la ciudad de Gaziantep, reconocido por su valor histórico, ya que había sido construido entre el siglo II y II por los romanos. Esta construcción tenía al interior un museo con el que se pretendía mostrar la historia de resistencia del pueblo de Antep.

Un usuario de Twitter compartió la imagen de los destrozos que dejó el desastre en la edificación, que prácticamente se desplomó.

Gaziantep Castle is completely destroyed after today's earthquake in Turkey. The castle was built by the Hittite Empire and later built into a main castle by the Roman Empire in 2nd and 3rd centuries AD.

Pictures of the destruction that hit the Catholic Church of Iskenderun in Turkey as a result of the earthquake.



Let us pray for the repose of the souls of the dead and the speedy recovery of the injured



Abouna Rifat Bader