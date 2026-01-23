Exatleta olímpico habría dirigido envíos de Cocaína desde Colombia hacia Canadá y México

El nombre de Ryan Wedding pasó de figurar en competencias olímpicas a encabezar la lista de los criminales más buscados por el FBI.

El exatleta olímpico canadiense fue detenido en México y entregado a las autoridades de Estados Unidos, tras ser acusado de haberse convertido en un poderoso capo del narcotráfico con operaciones que, según la investigación, partían desde Colombia y abastecían a varios países de Norteamérica.

Wedding, de 44 años, era uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, organismo que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el exdeportista habría dirigido complejas operaciones de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Canadá y Estados Unidos, utilizando a México como ruta de paso y actuando como miembro del cártel de Sinaloa.

Detienen a exatleta olímpico involucrado en envíos de Cocaína

La detención de Ryan Wedding se produjo en territorio mexicano, país en el que, según las autoridades, se habría mantenido oculto durante más de una década.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, el exatleta olímpico se entregó en la embajada de Estados Unidos, lo que permitió su posterior traslado bajo custodia del FBI.

“El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos llevando consigo” a Wedding, informó el funcionario mexicano a través de un mensaje publicado en la red social X.

En ese mismo pronunciamiento, García Harfuch confirmó que junto al canadiense también fue entregada “una persona no estadounidense”, igualmente incluida en la lista de los 10 más buscados por el FBI, aunque no se revelaron más detalles sobre este segundo implicado.

¿Por qué era buscado el exatleta olímpico canadiense?

Desde Estados Unidos, el director del FBI, Kash Patel, señaló que Wedding era buscado desde 2024 por cargos de tráfico de cocaína y asesinato, y sostuvo que el ahora detenido habría permanecido escondido en México por más de diez años mientras dirigía sus operaciones criminales.

Durante una rueda de prensa realizada a su llegada al aeropuerto de Ontario, en California, Patel lanzó una de las declaraciones más contundentes contra el exatleta:

Este individuo y su organización Cartel de Sinaloa inundaron de narcóticos las calles de Norteamérica, mataron a muchos de nuestros jóvenes y corrompieron a muchos de nuestros ciudadanos.

El jefe del FBI fue aún más enfático al dimensionar el perfil criminal de Wedding, al compararlo con figuras históricas del narcotráfico latinoamericano. “Es la versión moderna de El Chapo, es la versión moderna de Pablo Escobar”, afirmó.

Según las autoridades estadounidenses, Wedding, conocido con los alias de “El Jefe”, “Giant” y “Public Enemy”, está acusado de haber enviado cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, utilizando a México como punto de tránsito, hacia Estados Unidos y Canadá.

Las investigaciones apuntan a que estas operaciones se realizaron de forma sostenida durante varios años.

Además de los cargos por narcotráfico, las autoridades estadounidenses lo señalan como responsable de la muerte de un hombre en enero de 2025 en Medellín, Colombia.