El ELN mantiene presencia en diferentes zonas del suroccidente, donde sus estructuras han sido señaladas de cometer homicidios, extorsiones, desplazamientos y acciones violentas contra la población civil y la infraestructura de transporte.

En el Valle del Cauca, uno de los grupos mencionados por las autoridades es el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, que estaría bajo el mando de alias Bertha.

En medio de las acciones para recuperar el control territorial y enfrentar a esta organización, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantaron una operación en zona rural del municipio de Dagua, que dejó cinco integrantes de esa estructura muertos, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

Cinco integrantes del ELN murieron durante la operación Neptuno en Dagua

El procedimiento, denominado Operación Neptuno, se desarrolló en la vereda La Elsa, en Dagua, Valle del Cauca. De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario a través de su cuenta de X, el objetivo era golpear al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN.

Como resultado de la intervención, cinco integrantes de esa estructura fueron dados de baja. Además, las tropas incautaron seis fusiles, una pistola, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

El operativo se dirigió contra una organización comandada, según la información oficial, por alias Bertha, por quien se ofrece una recompensa de hasta 787 millones de pesos.

¿Qué delitos se les atribuyen a esta estructura?

El Gobierno señaló que al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez se le relaciona con diferentes hechos violentos en el suroccidente del país. Entre ellos, 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores de edad, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados.

También se le atribuye la incineración de seis tractocamiones en la vía Loboguerrero–Buenaventura. Según el reporte presidencial, las acciones de este grupo habrían afectado a cerca de 300 familias en el municipio de Dagua.

Gobernadora del Valle destacó la articulación con el Gobierno Nacional

Tras conocerse el resultado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró el operativo y destacó el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para enfrentar a los grupos armados ilegales.

La mandataria agradeció al presidente y al Gobierno Nacional por el respaldo a las acciones de seguridad que, según indicó, durante mucho tiempo se habían adelantado desde las regiones con esfuerzos aislados.