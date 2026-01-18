Incendios forestales en Chile dejan 15 muertos y más de 50.000 evacuados

Las autoridades chilenas elevaron este domingo a 15 el número de personas fallecidas y a más de 50.000 los evacuados como consecuencia de los incendios forestales que continúan afectando con fuerza el sur del país, especialmente en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Chile decreta estado de catástrofe por incendios en el sur del país

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que las víctimas mortales se registraron en medio de la rápida propagación de las llamas, que obligaron a evacuar a decenas de miles de personas para proteger sus vidas.

"Tenemos al menos 15 fallecidos y más de 50.000 personas evacuadas”, señaló el funcionario durante un balance entregado a la prensa.

Los incendios se iniciaron en la tarde del sábado, en pleno verano austral, favorecidos por altas temperaturas y fuertes vientos, condiciones que facilitaron su avance durante la madrugada y provocaron la destrucción de varias poblaciones. La magnitud de la emergencia llevó a las autoridades a calificar la situación como crítica.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, advirtió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al presentar un reporte oficial sobre el impacto de los siniestros y las labores de respuesta desplegadas por los organismos de emergencia.

Ante la gravedad del escenario, el presidente Gabriel Boric decretó de madrugada el estado de catástrofe en las regiones afectadas.

Esta medida permite, entre otras acciones, que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden y apoyen las tareas de emergencia en las zonas golpeadas por el fuego.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, expresó el mandatario a través de un mensaje publicado en la red social X.

Chile ha sido golpeado de manera recurrente por incendios forestales en los últimos años, especialmente en la zona centro-sur del país.

Graves incendios en Chile

Uno de los episodios más devastadores ocurrió el 2 de febrero de 2024, cuando varios incendios se originaron de forma simultánea en los alrededores de Viña del Mar, a 110 kilómetros al noroeste de Santiago. Ese desastre dejó 138 personas muertas, según cifras actualizadas de la Fiscalía.

Mientras continúan las labores de combate del fuego y asistencia a los damnificados, las autoridades mantienen el llamado a la población a acatar las órdenes de evacuación y a extremar las medidas de prevención ante un escenario que sigue siendo de alto riesgo.