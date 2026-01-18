CANAL RCN
Internacional

Incendios forestales en Chile dejan 15 muertos y más de 50.000 evacuados

Los incendios se iniciaron en la tarde del sábado, en pleno verano austral, favorecidos por altas temperaturas y fuertes vientos.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 18 de 2026
12:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades chilenas elevaron este domingo a 15 el número de personas fallecidas y a más de 50.000 los evacuados como consecuencia de los incendios forestales que continúan afectando con fuerza el sur del país, especialmente en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Tripulación del ARC Simón Bolívar visitó los viñedos chilenos en Valparaíso: así fue la experiencia
RELACIONADO

Tripulación del ARC Simón Bolívar visitó los viñedos chilenos en Valparaíso: así fue la experiencia

Chile decreta estado de catástrofe por incendios en el sur del país

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que las víctimas mortales se registraron en medio de la rápida propagación de las llamas, que obligaron a evacuar a decenas de miles de personas para proteger sus vidas.

"Tenemos al menos 15 fallecidos y más de 50.000 personas evacuadas”, señaló el funcionario durante un balance entregado a la prensa.

Los incendios se iniciaron en la tarde del sábado, en pleno verano austral, favorecidos por altas temperaturas y fuertes vientos, condiciones que facilitaron su avance durante la madrugada y provocaron la destrucción de varias poblaciones. La magnitud de la emergencia llevó a las autoridades a calificar la situación como crítica.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, advirtió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al presentar un reporte oficial sobre el impacto de los siniestros y las labores de respuesta desplegadas por los organismos de emergencia.

Ante la gravedad del escenario, el presidente Gabriel Boric decretó de madrugada el estado de catástrofe en las regiones afectadas.

Esta medida permite, entre otras acciones, que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden y apoyen las tareas de emergencia en las zonas golpeadas por el fuego.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, expresó el mandatario a través de un mensaje publicado en la red social X.

Chile ha sido golpeado de manera recurrente por incendios forestales en los últimos años, especialmente en la zona centro-sur del país.

Graves incendios en Chile

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito
RELACIONADO

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Uno de los episodios más devastadores ocurrió el 2 de febrero de 2024, cuando varios incendios se originaron de forma simultánea en los alrededores de Viña del Mar, a 110 kilómetros al noroeste de Santiago. Ese desastre dejó 138 personas muertas, según cifras actualizadas de la Fiscalía.

Mientras continúan las labores de combate del fuego y asistencia a los damnificados, las autoridades mantienen el llamado a la población a acatar las órdenes de evacuación y a extremar las medidas de prevención ante un escenario que sigue siendo de alto riesgo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

EE. UU. confirmó que abatió a jefe afiliado a Al Qaeda en ataque en el noroeste de Siria

Donald Trump

Donald Trump tomaría dura y drástica decisión con aranceles a países europeos: esto se sabe

Diosdado Cabello

Conversaciones entre Diosdado Cabello y Gobierno de Trump antes de capturar a Maduro

Otras Noticias

Buenaventura

Ola de violencia pone en riesgo la atención médica en Buenaventura: los médicos están renunciando

Los médicos, enfermeras y otros funcionarios han renunciado e incluso abandonado la ciudad ante el temor. Esto luego del asesinato de un hombre en una sala de observación.

Alimentos

Por qué el batido de frutos rojos se asocia con una vida más larga y saludable

Estudios revelan por qué el batido de frutos rojos se vincula con la longevidad. ¿Cuáles son sus beneficios?

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Millonarios

Pobre debut de Millonarios: sin ideas, defensivo y superado por Bucaramanga

Viral

Yaya Muñoz y Manuel Turizo protagonizaron un momento que desató especulaciones: video viral