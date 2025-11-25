Inició el juicio contra el hombre acusado de atropellar a una multitud durante celebraciones del Liverpool

El proceso judicial contra Paul Doyle, acusado de arrollar a decenas de personas durante las celebraciones del título de la Premier League del Liverpool en mayo, inició este martes en la ciudad del noroeste de Inglaterra.

El caso, que ha generado gran atención pública, se desarrollará durante las próximas semanas en el tribunal penal de Liverpool.

Doyle, de 54 años, padre de tres hijos y exmiembro de la Royal Navy, enfrenta 31 cargos relacionados con el violento incidente. En una audiencia previa realizada en septiembre, el acusado se declaró no culpable. Desde su arresto, permanece bajo detención provisional.

Las imputaciones incluyen causar heridas intencionales a 12 personas y tentativa de agresión a otras 17, además de cargos por violencia y conducción temeraria. Está previsto que las audiencias se extiendan entre tres y cuatro semanas, tras la conformación definitiva del jurado.

Los hechos se remontan al 26 de mayo, cuando miles de aficionados del Liverpool FC se congregaban para celebrar el campeonato recién obtenido.

Según la investigación, Doyle ingresó con su vehículo en una calle recién habilitada para permitir el paso de una ambulancia. En ese momento, el automóvil fue rodeado por un grupo de seguidores, algunos de ellos actuando de manera agresiva.

La situación escaló rápidamente. El acusado retrocedió unos metros y luego aceleró, maniobrando en zigzag y atropellando a personas a ambos lados de la vía. El primer reporte de la policía de Merseyside indicó un total de 134 heridos.

El impacto fue de tal magnitud que un hombre terminó sobre el capó del vehículo y cuatro personas, entre ellas un menor de edad, quedaron atrapadas debajo, según informaron los bomberos.

Doyle fue detenido en el lugar de los hechos. Desde el inicio, las autoridades descartaron cualquier motivación terrorista, calificando el suceso como un acto aislado.

Sin embargo, las razones que llevaron al acusado, residente en las afueras de Liverpool y empleado en el sector de la ciberseguridad, a realizar tales maniobras siguen siendo motivo de interrogantes.

Durante la apertura del juicio, el fiscal Philip Astbury afirmó que Doyle habría embestido “de manera deliberada” a la multitud, utilizando su vehículo “como un arma”. La defensa aún no ha expuesto su versión completa de los hechos.

El tribunal ahora deberá determinar si las acciones del acusado fueron producto del pánico, la provocación o una intención clara de causar daño, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad local y a los miles de seguidores del club que vivieron de cerca aquel día de caos.